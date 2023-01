Shiffrinová vzpomínala na debut ve Špindlerově Mlýně, tehdy dostala lekci

Praha - Držitelka rekordních 84 triumfů ve Světovém poháru Mikaela Shiffrinová před cestou do Česka vzpomínala na dvanáct let starý debut v elitním lyžařském seriálu. Tehdy ve Špindlerově Mlýně těsně před šestnáctými narozeninami dostala lekci a našla základy své závodní filozofie. Hovořila o tom na on-line tiskové konferenci se zahraničními novináři po středečním druhém obřím slalomu v italském Kronplatzu, který stejně jako ten první vyhrála.

Když přijela pozdější hvězda v březnu 2011 do Krkonoš poprvé, byla odhodlaná hned ukázat své kvality a odvážně myslela na vítězství. V obřím slalomu pak skončila hluboko v poli poražených, na 43. místě porazila jen dvě soupeřky.

Ke slalomu o den později přistoupila jinak. "Už jsem nepřemýšlela o tom, jak to dopadne, ale jak budu lyžovat," vzpomínala. Na dvaatřicáté příčce byla pět setin od postupu do druhého kola. "Udělala jsem tam chybu a ta mě pravděpodobně stála těch pět setin," připomněla moment, který jí chvíli vrtal hlavou.

Pak ale zjistila, že není dobré si říkat, co by se bývalo mohlo stát, kdyby se něco jiného nepřihodilo. "Byla to první lekce, co jsem se naučila. Že nemluvíme o tom, co by bylo kdyby, ale mluvíme o tom, co se stalo. Po zbytek kariéry se řídím pravidlem soustředit se na to, co se stalo, a poučit se z toho," řekla čtyřnásobná vítězka celkového hodnocení Světového poháru.

Před čtyřmi lety se do Špindlerova Mlýna vrátila. To už byla hvězda, skončila třetí v obřím slalomu a vyhrála slalom. Tentokrát může v Česku při Světovém poháru přepisovat historii. Pokud by ovládla oba víkendové slalomy, vyrovnala by rekordních 86 výher Ingemara Stenmarka. Legendárního Švéda, s nímž se jen jednou letmo setkala, obdivuje. "On je pro mě synonymem sjezdového lyžování. Každý ho zná. I lidé, kteří nic nevědí o závodním lyžování, tak znají Ingemara Stenmarka," ocenila.

I když je v 27 letech ženskou rekordmankou a velmi pravděpodobně dříve nebo později překoná i absolutní rekord, není si jistá, že právě ona je nejlepší lyžařkou všech dob. "Lidé dávají důraz na různé věci. Jsou lidé, co si myslí, že Ingemar Stenmark je ten nejlepší, že Marcel Hirscher je ten nejlepší, že Lindsey Vonnová je ta nejlepší. Myslím, že to je jedna z nejúžasnějších věcí na sportu, že si lidé mohou vybrat, komu budou fandit. Největší oceněním pro mě je, že se do těchto debat dostávám i já," vykládala.

V posledních týdnech velmi často ze všech stran slyší o počtu svých výher a rekordech, ale na startu se umístěním nezabývá. "Kdybych myslela na vítězství, když stojím ve startovní bráně, tak vám zaručuju, že bych nic nevyhrála. Myslím na své lyžování. Neustále pracuju na tom, abych ho zlepšila," dodala dvojnásobná olympijská vítězka.