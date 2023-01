Shiffrinová po triumfu vzpomněla na otce, výhra číslo 85 pro ní byla třešnička

Špindlerův Mlýn - Po dojezdu do cíle zavlnila rameny v oslavném tanečku, a když dorazila po slavnostním vyhlášení mezi novináře, rozdávala americká lyžařka Mikaela Shiffrinová úsměvy na všechny strany. Díky triumfu v prvním slalomu ve Špindlerově Mlýně získala 85. vítězství ve Světovém poháru a od vyrovnání rekordu Švéda Ingemara Stenmarka ji dělí jen jeden úspěch. Dosáhnout ho může už v neděli při dalším slalomu. Přesto zůstává opatrná.

"Snažím se soustředit na vše možné kromě těchto čísel. To mě jen znervózňuje, což nepotřebuji. S tímhle bych na prvním místě nebyla. Musím uvažovat hlavně pozitivně," řekla Shiffrinová.

Přestože s přibývajícími týdny otázky na možné dorovnání rekordu sílí, sedmadvacetiletá rodačka z Vailu se dál soustředí na předzávodní rituály a přípravu. "Dnes to byl výborný den. Od chvíle, co jsem vstala, jsem se cítila dobře a byla připravená. Na lyžích se mi dařilo a líbilo se mi, jak jedu. Vítězství číslo 85 je jen třešnička na dortu. A co se týče 86? Nevím, zda k němu dojde už zítra. Je tu spousta dalších závodnic, které mohou vyhrát. Uvidíme," doplnila Shiffrinová.

Podnik ve Špindlerově Mlýně má pro dvojnásobnou olympijskou vítězku zvláštní význam. Před dvanácti lety na severu Čech debutovala v rámci Světového poháru. Tehdy jí bylo čerstvě 16 let.

"Mám odsud skvělé vzpomínky. Nezávodíme tu každý rok, ale tady jsem jela první závod ve Světovém poháru. Také před čtyřmi lety, kdy jsme zde jely naposledy, se mi dařilo. Je skvělé, jak to dnes dopadlo," uvedla šestinásobná mistryně světa.

Při vyhlášení Shiffrinová vzpomněla na památku svého otce Jeffa, který před třemi lety zemřel. "Když jsem tu jela poprvé, tak tu byl se mnou. Potom také. Jsem ráda, že jsme tady, ale zároveň cítím, že mi tady někdo chybí. Je to on. Takže jsem na jednu stranu šťastná, ale zároveň mám v sobě pořád trochu i smutek," podotkla čtyřnásobná vítězka Světového poháru, která vede v tomto ročníku už o o 671 bodů před Petrou Vlhovou ze Slovenska.

Ve Špindlerově Mlýně si užila také bouřlivou podporu fanoušků, kteří převážně přijeli podpořit právě Vlhovou nebo domácí závodnici Martinu Dubovskou. "Prostě to tu miluju. Je zde úžasná trať a fanoušci jsou neuvěřitelní. Slyšela jsem je až nahoře na svahu," dodala Shiffrinová.