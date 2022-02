Shiffrinová na ZOH vypadla v 1. kole slalomu, Dubovská je 16.

Jen-čching (Čína) - Americká favoritka Mikaela Shiffrinová po nezdaru v obřím slalomu nedokončila na zimních olympijských hrách v Pekingu ani první kolo slalomu. V něm se nedařilo také slalomářské královně této sezony Slovence Petře Vlhové. Česká jednička Martina Dubovská je po úvodní jízdě šestnáctá. Do cíle se dostaly i Gabriela Capová a Elese Sommerová, které se nevešly do první třicítky.

Shiffrinová se startovním číslem sedm, které měla i v prvním závodě lyžařek ve středisku Jen-čching, tentokrát nedorazila ani do sedmé branky. Vyjela z trati u třetí až čtvrté branky a dlouho pak seděla na okraji trati.

Dvojnásobná olympijská vítězka a šestinásobná mistryně světa Shiffrinová na hrách v Číně prožívá sportovní noční můru. Ve slalomu se vůbec nedostala do rytmu a nenaváže na olympijské zlato ze Soči 2014 ani čtyři světové tituly. V této sezoně Světového poháru přitom vyhrála dva slalomy, kdy odsunula na druhé místo vítězku zbývajících pěti závodů Vlhovou.

Doplatila na příliš odvážnou taktiku. "Od začátku jsem do toho šla. Trochu jsem podklouzla v jednom oblouku a prostě jsem nebyla připravená na nějakou takovou chybu. Plánovala jsem jet tu nejagresivnější, nejobtížnější linii. Ale také jsem věděla, že je ta nejrychlejší. Nezvládla jsem to ani pět branek," řekla v cíli. Vyrovnávala se se zklamáním. "Cítím se příšerně. Ale to přejde."

Slovenská superstar Vlhová má po prvním kole k nejvyšším příčkám daleko. Zařadila se až na osmé místo se ztrátou 72 setin sekundy na vedoucí Němku Lenu Dürrovou. Od průběžně třetí vítězky obřího slalomu Sary Hectorové ze Švédska ji dělí šest desetin.

Dubovská atakuje své olympijské maximum. V Soči 2014 obsadila 22. místo, před čtyřmi lety v Pchjongčchangu byla ve slalomu devětadvacátá. Na nejrychlejší Dürrovou ztrácí 1,73 sekundy, od první desítky ji dělí půl sekundy. "Myslím, že ten střed jsem jela fajn, aktivně. Možná ten začátek a ten závěr nebyl takový aktivní," komentovala Dubovská svůj výkon pro Českou televizi. V závěru jí docházely síly. "Mám před sebou ještě druhé kolo a budu se snažit jet aktivněji a rychleji," dodala.

Capová má ztrátu 3,79 sekundy, Sommerová 4,21 sekundy. Ani jedna z nich nepronikla do nejlepší třicítky, která bude ve druhém kole startovat v obráceném pořadí. Capová do druhé jízdy vyrazí ze 33. místa, Sommerová je o pět příček za ní.

Druhé kolo začne v 6:45 SEČ.