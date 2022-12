Shiffrinová má 80. výhru v SP, Dubovská byla ve slalomu v Semmeringu desátá

Semmering (Rakousko) - Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála slalom v Semmeringu a oslavila 80. vítězství ve Světovém poháru. Česká reprezentantka Martina Dubovská vyrovnala 10. místem nejlepší výsledek v sezoně, který zajela v předchozím slalomu v Sestriere.

Sedmadvacetiletou Shiffrinovou zastihlo vánoční období ve vynikající formě. Před svátky ovládla super-G ve Svatém Mořici, tento týden v Semmeringu oba obří slalomy a dnes si připsala čtvrtý triumf za sebou a šestý v sezoně.

"Vůbec nevím, co k tomu říct, co by už nebylo řečeno. Sama to ještě nechápu," řekla Shiffrinová po rekordním 50. slalomovém triumfu. Víc výher v jedné disciplíně žádná lyžařka v historii neslavila. "Všechny tři dny jsem tu lyžovala výborně a měla jsem z toho vážně dobrý pocit," dodala.

Vedoucí žena průběžného pořadí Světového poháru se jubilejním 80. prvenstvím přiblížila na dvě výhry krajance Lindsey Vonnové, která je s 82 vítězstvími nejúspěšnější ženou v historii SP. Absolutním rekordmanem je Švéd Ingemar Stenmark (86).

Spojené státy dnes získaly nečekaný double, první slalomářský po 51 letech. Na druhém místě skončila s odstupem 29 setin Paula Moltzanová, jež se dosud v kariéře dostala na stupně vítězů jen v paralelním obřím slalomu. Spolu se Shiffrinovou navázaly na sestry Marilyn a Barbaru Ann Cochranovy, které obsadily první dvě místa v Mont Sainte Anne v roce 1971.

"Ještě jsem to nezpracovala. Myšlenky pořád nemám pohromadě a nedokážu to převést do slov. Ale nemohla bych na sebe a na tým být více hrdá. A je to ještě o to lepší, že jsem to dokázala před svými rodiči," řekla dojatá Moltzanová.

Třetí skončila Němka Lena Dürrová před Slovenkou Petrou Vlhovou, kterou přijelo do Semmeringu podpořit množství fanoušků. "Na startu druhého kola jsem myslela jen na to, že to chci sjet co nejlépe, abych nemusela ničeho nelitovat. Měla jsem radost, když jsem v cíli viděla zelené číslo. Takhle by se druhá kola měla jezdit. Bylo to perfektní zakončení roku," řekla Dürrová, která se na stupně vítězů dostala poprvé v sezoně,

České slalomové jedničce Dubovské se příliš nevydařilo první kolo, po němž byla na děleném 16. místě. V druhém kole ale předvedla třicetiletá lyžařka šestou nejrychlejší jízdu a propracovala se podruhé za sebou a posedmé v kariéře do elitní desítky. V hodnocení slalomu se posunula na 13. místo, pořadí SP i disciplíny vede Shiffrinová.

Na rekord Vonnové může Shiffrinová zaútočit hned v dalších závodech, seriál pokračuje po Novém roce dvěma slalomy v Záhřebu.

Pořadí slalomu žen v Semmeringu:

1. Shiffrinová 1:43,26 (49,82+53,44), 2. Moltzanová (obě USA) -0,29 (50,61+52,94), 3. Dürrová (Něm.) -0,34 (50,62+52,98), 4. Vlhová (SR) -0,76 (50,83+53,19), 5. Holdenerová (Švýc.) -0,90 (50,84+53,32), 6. Swennová-Larssonová (Švéd.) -1,01 (50,54+53,73) a Ljutičová (Chorv.) -1,01 (51,01+53,26), ...10. Dubovská (ČR) -2,07 (52,19+53,14).

Průběžné pořadí slalomu (po 5 z 11 závodů): 1. Shiffrinová 425, 2. Holdenerová 370, 3. Vlhová 280, 4. Swennová-Larssonová 260, 5. Dürrová 195, 6. Aronssonová Elfmanová (Švéd.) 156, ...13. Dubovská 94.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 875, 2. Vlhová 506, 3. Goggiaová (It.) 470, 4. Holdenerová 445, 5. Gutová-Behramiová 371, 6. C. Suterová (obě Švýc.) 337, ...35. Dubovská (ČR) 94.