Sheridan: Hollywood si už nemůže drahé filmy dovolit

Uherské Hradiště - Současný Hollywood podle oceňovaného irského režiséra Jima Sheridana trápí nedostatek financí. Trpí tím kvalita i množství produkovaných filmů, řekl dnes novinářům na tiskové konferenci na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti.

„Od devadesátých let se kinematografie velmi změnila. Dnes budete rádi, když seženete čtyři miliony (dolarů) na film. Tehdy to šlo líp, v Hollywoodu si to mohli dovolit. Teď jsou peníze na streamingových platformách,“ řekl dublinský rodák, který na festivalu v neděli obdržel cenu Asociace českých filmových klubů.

„Vím, že všichni máte rádi Netflix, Amazon, Hulu a další streamovací platformy, ale já si myslím, že ničí filmový průmysl a nepřináší příliš dobrého,“ řekl, když přebíral ocenění. Podobné nabídky ho tak nelákají, byť si uvědomuje, že mu to finančně i v tvůrčím slova smyslu škodí.

V kinematografii umělec, který se často věnuje irským tématům, upřednostňuje lokální produkce. Z české filmové tvorby je mu blízký Miloš Forman, váží si také Ivana Passera. „Ivan Passer byl opravdu báječný člověk, potkal jsem se s ním několikrát v Los Angeles,“ uvedl Sheridan. Režisér doufá, že se díky účasti na uherskohradišťském festivalu začne víc orientovat v současné tuzemské filmové tvorbě.

Oceňovaného irského tvůrce na LFŠ zvali dlouhodobě. „Plní se nám sny, snažili jsme se pana Sheridana zvát už od roku 2009. Teď se to tedy konečně podařilo,“ řekl dnes programový ředitel LFŠ Jan Jílek.

Sheridan, který dosud získal šest nominací na Oscara, debutoval v roce 1989 životopisným dramatem Moje levá noha. V hlavní roli handicapovaného umělce Christyho Browna se představil Daniel Day-Lewis, který za svůj výkon získal svého prvního Oscara. Mezi umělcovy další oceňované filmy patří drama Pastvina, životopisný film Ve jménu otce nebo snímek se sportovní tematikou Boxer. Zatím jeho poslední filmový počin bylo drama Tajný deník. Minulý rok pak uvedl kriminální seriál podle skutečné události Vražda v Corku.