SFŽP nezrušil výzvu dotací na kotle v Jihočeském kraji

Praha - Státní fond životního prostředí (SFŽP) nezrušil po problémech s příjmem žádostí třetí výzvu na takzvané kotlíkové dotace v Jihočeském kraji. Podle fondu nebyla diskriminována určitá skupina žadatelů. Uvedl to ve stanovisku, které má ČTK k dispozici. Ztotožnil se s vyjádřením kraje z konce září, podle kterého se neprokázalo, že by většinu žadatelů skupina lidí předběhla pomocí počítačových programů, tzv. robotů, jež by po spuštění výzvy začaly hromadně odesílat žádosti na krajské úřady. SFŽP ale zároveň upozornil na nedostatečné zabezpečení, které zvolil kraj, a podcenění možného zájmu o dotace.

Mladá fronta DNES dříve uvedla, že rozdělování dotací 23. září v Jihočeském kraji ovlivnila skupina lidí, jež využila počítačové programy k urychlení žádosti. Podle deníku se podobné případy staly v červnu ve Středočeském kraji a v květnu v Moravskoslezském kraji. Jihočeský kraj na svém webu v reakci na zprávu listu uvedl, že se celý systém po zahájení příjmu žádostí potýkal s nebývalým náporem žadatelů, který způsobil výrazné zpomalení systému pro příjem dotací. Analýzami nebylo zjištěno, že by systém zatížily extrémní požadavky ze stejných IP adres nebo že by šlo o vnější útok.

SFŽP si od krajského úřadu vyžádal seznam IP adres s časem podání, ztotožnění vybraného vzorku žádostí s příslušnou IP adresou a auditní logy serverů. Na základě analýzy se fond ztotožnil s vyjádřením kraje. "Zároveň musíme konstatovat, že krajem zvolené zabezpečení proti tzv. robotům nebylo dostatečné, a zejména musíme poukázat na výrazné podcenění možného zájmu o kotlíkové dotace," napsal fond.

Nedostatečné zabezpečení a následné výpadky systému z důvodu přetížení informačního systému podle SFŽP vedly ke ztížení možnosti podat žádost, ale všem žadatelům ve stejné míře. "SFŽP dospěl k závěru, že s ohledem na zjištěné skutečnosti nedošlo k diskriminaci určité skupiny žadatelů, což by mohlo vést ke zrušení výzvy," konstatoval fond. Apeluje ale na krajské úřady, aby nepodceňovaly technickou stránku podání žádostí, systém dostatečně zabezpečily proti automatizovanému podání a posílily kapacity serverů.