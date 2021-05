Seznam Zprávy: Pražské Protonové centrum změnilo za 2,5 mld. majitele

Praha - Pražské Protonové centrum, zaměřené na léčbu rakoviny, změnilo majitele. Od bankovní skupiny Erste ho za 2,5 miliardy korun koupila společnost Démétér Property ze skupiny Raiffeisenbank. S odkazem na informace z katastru nemovitostí o tom dnes informoval web Seznam Zprávy. Provozovatelem zdravotnického zařízení podle serveru zůstává jako dosud společnost Proton Therapy Center Czech.

Dosavadním vlastníkem centra sídlícího v areálu Fakultní nemocnice Bulovka v Praze 8 byla společnost Immorent ze skupiny Erste. "Skupina Erste Immorent v posledních letech výrazně utlumuje své aktivity nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu. Prodej pražského Protonového centra je přirozenou součástí tohoto utlumování," potvrdil webu Seznam Zprávy Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny, která rovněž patří Erste.

Novým vlastníkem centra je společnost Raiffeisen - Leasing, která ho získala prostřednictvím firmy Démétér Property. "Raiffeisen - Leasing jako financující instituce drží vlastnictví projektové společnosti z důvodu zajištění financování poskytnutého klientovi," řekla serveru šéfka marketingu leasingové firmy Gabriela Pelnářová.

Transakce byla podepsaná loni v listopadu a žádná ze stran její cenu nekomentovala. Podle smlouvy uložené v katastru nemovitostí činila hodnota obchodu 2,5 miliardy korun, uvedl Seznam Zprávy.

Klientem společnosti Raiffeisen - Leasing je firma Proton Therapy Center Czech kontrolovaná Václavem a Pavlem Laštovkovými, kteří stáli u zrodu Protonového centra. Jejich podíly v provozovateli centra má podle obchodního rejstříku až do roku 2040 v zástavě Raiffeisenbank, a to až do výše 4,6 miliardy korun. Na Raiffeisen - Leasing přešla i kauce ve výši 361 milionů korun, kterou firma bratrů Laštovkových původně složila na účet Immorentu, uvádí Seznam Zprávy. Podle něj se Raiffeisen následně s Laštovkovými dohodla, že pohledávku smaže zápočtem dluhu z mimořádné leasingové splátky, kterou měla Proton Therapy Center Czech zaplatit.

Protonové centrum bylo otevřeno koncem roku 2012. Vzniklo jako soukromý projekt za 3,5 miliardy korun. Zaměřuje se na léčbu onkologických pacientů, například rakoviny prostaty či nádorů hlavy a krku. Protonová léčba je vysoce přesná a šetrná, ale také nákladná.

Vznik centra a první roky jeho fungování provázely spory o úhradu léčby Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). V roce 2006 podepsal tehdejší nucený správce pojišťovny Antonín Pečenka s firmou Proton Therapy Centre Czech smlouvu o smlouvě budoucí. Dokument předpokládal uzavření další smlouvy, která by tehdy ještě neexistujícímu Protonovému centru garantovala po dobu 15 let hrazení léčebných výkonů pro 1650 pacientů ročně. VZP ale později odmítla na požadavky zakotvené ve smlouvě o smlouvě budoucí přistoupit a vyhrála spor o platnost dokumentu. Smlouvu o úhradě péče nakonec s centrem uzavřela po intenzivních jednáních teprve v roce 2016. Centrum na svém webu v současnosti uvádí, že má smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami.