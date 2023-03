Seznam Zprávy: Česká pošta zruší v Praze 35 poboček, v Ostravě 27

Praha - Česká pošta zruší nejvíce poboček v Praze, Ostravě, Brně a Plzni. V Praze má ubýt 35 pošt, v Ostravě 27, v Brně a Plzni po 12. Vyplývá to z pracovní verze materiálu pošty, který zveřejnil web Seznam Zprávy. Ministr vnitra Vít Rakušan odpoledne na twitteru uvedl, že pošta ještě dnes starostům sdělí, které pobočky se budou rušit. Celkově se má v polovině roku uzavřít 300 z 3200 poboček. Návrh snížení počtu provozovaných pošt musí ještě schválit vláda, podle Rakušana to bude zřejmě příští týden.

V dokumentu, který mají Seznam Zprávy k dispozici, jsou zmíněna města napříč Českem. Rušení pošt by se mělo týkat 115 měst a obcí. Ve velkých městech, jako je Hradec Králové nebo Olomouc, má ubýt sedm poboček, o pět pošt méně budou mít České Budějovice, Liberec nebo Havířov, v Pardubicích, Karlových Varech, Karviné, Opavě nebo Kladně podnik zavře po čtyřech pobočkách.

"Slíbil jsem, že starostové budou první, kdo se dozví, která pobočka pošty se u nich bude rušit. A protože dílčí informace unikají do médií, požádal jsem poštu, aby tuto informaci starostům sdělila už dnes," uvedl Rakušan. Starostové dostanou zprávu do datové schránky. V pondělí pak pošta na tiskové konferenci detailně popíše, jak se výběr rušených poboček uskutečnil.

Podle Rakušana budou zástupci České pošty mluvit s každým starostou, jehož města nebo obce se rušení poboček týká. Pokud narazí na okolnosti, které při rozhodování a uzavření pobočky nebyly známé, mohou rozhodnutí přehodnotit, sdělil ministr. "Např. pokud město má v nějakém území rozsáhlé rozvojové plány. Předpokládám ale, že půjde o výjimečné případy," dodal.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve středu schválil vypořádání připomínek k návrhu snížení počtu pošt pro vládu. "Vypořádání bylo schváleno Radou ČTÚ ve středu, tak, aby byl ze strany ČTÚ legislativní proces urychlen v jeho částech, kde to je možné. Nyní bude návrh vypořádání projednán s připomínkujícími subjekty. Stále platí, že poté je třeba, aby návrh projednala ještě Legislativní rada vlády," řekla ČTK mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.

Pošta v souvislosti se snižováním počtu poboček rozdá výpovědi zhruba 1600 zaměstnanců z asi 25.000. S odbory má vedení podniku propuštění projednávat v první polovině dubna. "Považujeme to však jen za další úsporné opatření v řadě, které beze změny systému financování veřejných poštovních služeb nic nevyřeší," uvedla ve středu předsedkyně největších poštovních odborů Jindřiška Budweiserová.

Pošty se mají rušit ve větších obcích nad 2500 obyvatel, kde je více poboček. Docházková vzdálenost na nejbližší poštu stoupne ze dvou na tři kilometry. Propouštěným zaměstnancům firma nabídne jinou pracovní pozici nebo rekvalifikaci.

Tři pobočky mají skončit například v Chrudimi. Starosta František Pilný (ANO) považuje návrh za "nehoráznost". Zatím neví, kterých poboček se to bude týkat, ale snížení ze čtyř na jednu je podle něj neudržitelné. "I kdyby zůstala hlavní pošta na Resselově náměstí, nemůže to zvládnout, už teď se tam ve špičce tvoří dlouhé fronty. Další pošta na sídlišti U Stadionu má spádovost asi 8000 obyvatel, pobočka Na Šancích 5000 obyvatel a v Medlešicích 1000 lidí. Na hlavní poště by se zdvojnásobil počet zákazníků, to je mimo její možnosti," řekl ČTK Pilný.

Také podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) je návrh na zrušení čtyř z osmi poboček ve městě nehorázný. "To je prostě moc. Jsme město starších obyvatel a navíc položené v kopcích. Není tak jednoduché pro starší lidi si dojít nebo dojet třeba na kole na poštu. Chápu, že se s Českou poštou musí něco udělat, ale ne takto," řekla ČTK. Pokud by podle ní přišla pošta s plánem dřív, bylo by možné jednat, například najít levnější řešení pronájmů prostor nebo přizpůsobit linky MHD tak, aby vozily občany na zbývající pobočky.

V Jihlavě by se měly zrušit dvě pobočky ze šesti. "Víme o tom jen přes novináře," řekl dnes ČTK radní David Beke (ODS). Minulý týden se ptal mluvčího České pošty, jestli ví, které pobočky mají být rušené. "Jestli je to jenom tupý škrt nebo jestli je to nějaký promyšlený krok, který třeba převede dostupnost těch služeb na pobočky Partner," řekl. Dostal odpověď, že dokud to neschválí vláda, nikdo to říci nemůže. Také představitelé Brna nebo Liberce ČTK sdělili, že zatím mají informace jen z médií.

Rušením poboček chce pošta snížit ztrátu. Ta za loňský rok dosahuje 1,5 miliardy korun. Pokud by nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci. Součástí rušení pošt je i zrušení až 2269 pracovních pozic. Z nich je ale část neobsazená, proto pošťáků odejde výrazně méně. Podnik bude také nabízet rekvalifikace nebo jiná místa.

Zrušení poboček je jedním z prvních kroků chystané transformace České pošty. Během dvou let by se měla rozdělit na státní podnik provozující pobočky, které poskytují základní poštovní a finanční služby, a komerční akciovou společnost nabízející balíkové a logistické služby. Celý proces má být hotový v roce 2025 a vyjde na víc než osm miliard Kč.