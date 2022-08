Seznam: Do ČR přiletí kvůli stíhačkám F-35 šéf Pentagonu Lloyd Austin

Praha - Do České republiky v příštím týdnu přiletí americký ministr obrany Lloyd Austin. Bude jednat o dodávce bojových letounů F-35 Lightning, uvedl dnes server Seznam Zprávy. Ministerstvo obrany chce pořídit 24 letadel, která by měla nahradit švédské gripeny. Podle dřívějších odhadů expertů bude hodnota zakázky ve vyšších desítkách miliard korun, což by znamenalo nejdražší armádní nákup moderní historie.

Ministerstvo návštěvu Austina v Praze zatím nepotvrdilo. "Záležitost nemůžeme z bezpečnostních důvodů vyvracet, potvrzovat ani komentovat," řekl ČTK jeho mluvčí Jiří Táborský. Podle amerického velvyslanectví v Praze musí návštěvu oznámit přímo Pentagon, což se zatím nestalo.

Seznam Zprávy uvedly, že Austin by měl do Prahy přiletět 8. září, o stíhačkách by se pak mělo začít jednat od 12. září. "Časový rámec je správný. Konkrétní data nemohu potvrdit, protože se vždy mohou změnit, a obecně se snažíme nezveřejňovat specifické cestovních plány," sdělil serveru mluvčí americké ambasády v Praze Griffin Rozell. Podle Seznamu se má Austin v Praze setkat s ministryní obrany Janou Černochovou i premiérem Petrem Fialou (oba ODS).

Vláda 20. července rozhodla, že ministerstvo obrany zahájí s USA jednání o pořízení letounů. Usnesením pověřila Černochovou k vyjednávání s americkou stranou do října 2023. Sestaví meziresortní tým se zastoupením ministerstev financí, průmyslu a obchodu, zahraničí, armády a vlády.

F-35 Lightning II bývá označován za nejmodernější sériově vyráběný stíhací letoun s potenciálem životnosti 30 až 40 let. Jde o letoun s technologií stealth, která má za cíl maximálně omezit jeho zjistitelnost radarem. Odborníci oceňují jeho přístrojové vybavení, díky kterému získává přehled o dění na bojišti a může komunikovat a spolupracovat se spřátelenou technikou. Nevýhodou jsou například oproti gripenům vysoké náklady na provoz.

Gripeny v české armádě létají od roku 2005, Česko si je od Švédska pronajímá. Rozhodování o nových stíhacích letounech tehdy doprovázela podezření na korupci. Čeští stíhači mají k dispozici 12 jednomístných a dvě dvoumístná letadla. Nasazeni s nimi několikrát byli i při ochraně vzdušného prostoru spojenců na Islandu a v Pobaltí.