Seznam.cz loni zvýšil provozní zisk o 13 procent na 1,6 miliardy

Praha - Tuzemská internetová jednička Seznam.cz loni zvýšila provozní zisk o 13 procent zhruba na 1,6 miliardy korun. Tržby vzrostly o 5,5 procenta na 4,95 miliardy Kč. Zvýšila se návštěvnost domovské stránky, stouplo také využití služeb Zboží.cz a Mapy.cz. Vyhledávání meziročně vzrostlo o šest procent. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Návštěvnost domovské stránky vzrostla díky zájmu uživatelů o zpravodajství a aktuální informace v době pandemie koronaviru, uvedl předseda představenstva Pavel Zima. Změny ve výši a složení inzertních investic klientů podle něj umožnily splnit ambiciózně nastavený finanční plán.

Přesun nákupů na internet za pandemie se podle firmy projevil v růstu u srovnávače cen Zboží.cz. Zaznamenal tři miliony uživatelů měsíčně a zvýšil výnosy o 35 procent, což převyšuje růst celého trhu elektronického obchodu. Seznam se proto rozhodl vyčlenit e-commerce do zcela nové produktové divize a začal hledat jejího ředitele. "V Česku se chceme ve spolupráci s tisícovkou e-shopů stát nákupní platformou konkurující velkým globálním hráčům," dodal Zima.

Aplikace Mapy.cz se zapojila do boje s koronavirem možností sdílení polohy, což jí přineslo okolo půl milionu nových uživatelů. Seznam.cz také v aplikaci do její navigace nasadil aktuální dopravní informace. Na podzim firma spustila nový diskusní modul, který využívá každý den víc než 800.000 lidí. Podle Seznamu.cz tak patří k nejvíce používaným tuzemským diskusním platformám, například je větší než český twitter.

V letošním roce se Seznam.cz zaměří na rozšíření obrazového a zvukového obsahu ve svých službách. Vedle vlastní tvorby se chce stát platformou, která umožní zpeněžit tvorbu autorům videí a podcastů. Pro ně chystá nový distribuční kanál. Autorům psaných článků Seznam.cz umožní publikovat na domovské stránce a podobně jako vydavatelům jim nabídne podíl z reklamy, která se u jejich textů zobrazí.

Firma letos počátkem roku vylepšila způsob vyhledávání, uvedla. Partnerům zpřístupnila web, kde jsou volně k dispozici její technologická řešení. Prohlížeč plánuje Seznam.cz vybavit novým překladačem, chystá změnu designu webu Sport.cz. Připravuje také výstavbu svého druhého datového centra s názvem Nagoja, které by do dvou let mělo stát v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku.

Majitelem Seznamu.cz je jeho zakladatel Ivo Lukačovič.