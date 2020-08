Sevilla s Vaclíkem zaútočí proti Interu na šestý triumf v EL

Kolín nad Rýnem - Páteční finále fotbalové Evropské ligy v Kolíně nad Rýnem svede proti sobě dva nejúspěšnější týmy soutěže Sevillu a Inter Milán. Andaluský celek, v němž působí český reprezentační brankář Tomáš Vaclík, je s pěti prvenstvími rekordmanem. "Nerazzurri" se můžou čtvrtým triumfem osamostatnit na druhé příčce. Oba týmy se v evropských pohárech dosud neutkaly.

Sevilla, za niž v Evropské lize chytá místo Vaclíka Maročan Bunú, porazila v semifinále Manchester United 2:1, zatímco Inter deklasoval Šachtar Doněck 5:0. Andalusané ovládli soutěž, dříve známou jako Pohár UEFA, pětkrát mezi lety 2006 až 2016 a žádné finále neprohráli.

Inter, který je ve finále této soutěže po 22 letech, se radoval v letech 1991, 1994 a 1998. Ve finále neuspěl pouze v roce 1997. Tři primáty si v Evropské lize připsaly rovněž Atlético Madrid, Juventus Turín a Liverpool.

Kouč čtvrtého mužstva uplynulé sezony La Ligy Julen Lopetegui má pro milánský celek jen slova uznání. "Donutí nás odehrát mimořádný zápas. Inter je na ohromné úrovni, kvalifikoval se do Ligy mistrů a v Serii A skončil jen bod za mistrovským Juventusem. Mají skvostné hráče a zkušeného trenéra. Uvědomujeme si, jakému soupeři budeme čelit. Musíme se dobře připravit," citoval klubový web třiapadesátiletého Lopeteguiho.

Sevilla podle něho bude připravená nejen po psychické, ale i fyzické stránce. "S každým dnem se lepšíme. Psychicky do toho půjde tým v pohodě, natěšený, s touhou, ambicí a vzrušením hrát v takto důležitém utkání," konstatoval někdejší trenér Porta, španělské reprezentace či Realu Madrid.

Stejně jako Lopetegui i jeho protějšek Antonio Conte postoupil do finále v premiérové sezoně na lavičce svého mužstva. "Sevilla má hromadu zkušeností. My zase disponujeme nadšením, hladem a touhou ohromit lidi. Pokusíme se potěšit fanoušky, kteří podle mě musejí být na hráče pyšní, protože do toho dávají srdce a duši," řekl jednapadesátiletý Conte pro Sky Sport Italia.

"Nejdůležitější je neodejít ze hřiště s výčitkami. Musíme mít pocit, že jsme do toho dali všechno a udělali jsme, co jsme mohli. Když prohrajeme, bude to kvůli tomu, že byl soupeř lepší," prohlásil bývalý kouč Juventusu, italského národního týmu nebo Chelsea.

Spolehnout se může na produktivní útočnou dvojici Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, kteří v semifinále proti Šachtaru vstřelili po dvou gólech. Lukaku skóroval v soutěži v rekordních deseti zápasech po sobě, do nichž nastoupil. "Je pěkné pokořit rekordy, ale jsme tu od toho, abychom vyhráli. Sevilla je favoritem," řekl pro BT Sport sedmadvacetiletý Belgičan Lukaku.

Z italských celků soutěž naposledy vyhrála Parma v roce 1999, ze španělských před dvěma lety Atlético. Duel, který se kvůli pandemii koronaviru odehraje bez diváků, má výkop v 21:00.