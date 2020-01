Sev.en Energy od roku 2024 získá Počerady, ČEZ nevyužil opci

Praha - Novým majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Dosavadní majitel elektrárny - ČEZ, nevyužil do konce roku 2019 opci, aby prodej odvolal. ČEZ za elektrárnu získá dvě miliardy korun. Firmy o tom dnes informovaly ČTK. Změnu majitele kritizují ekologové.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej, respektive ponechání si elektrárny.

Při možné první opci v roce 2015 zůstala elektrárna majetkem ČEZ. Druhá platila do konce loňského roku. "S ohledem na další kroky Evropské komise omezující stále více využívání uhlí v souvislosti s přechodem na bezemisní ekonomiku ČEZ tuto opci nevyužil," uvedl dnes mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Sdělil, že ČEZ očekává, že se Sev.en Energy se uskuteční další jednání. "Nelze nyní předjímat, co z těchto jednání vzejde," doplnil. Podle informací ČTK existuje například i možnost, že Tykačova firma převezme elektrárnu dříve.

Ekologické organizace Hnutí Duha, Greenpeace a Limity jsme my dnes uvedly, že považují rozhodnutí ČEZ za nezodpovědné. Skupina Sev.en Energy podle nich elektrárnu bude chtít provozovat dlouhodobě, ideálně do vytěžení velkolomu Vršany na Mostecku po roce 2050.

"Zajistíme, aby elektrárna i nadále dodávala spolehlivou a dostupnou energii lidem a firmám v ČR do té doby, dokud za ní nebude spolehlivá a dostupná náhrada, například nový jaderný zdroj. Poskytneme tím zároveň čas na přípravu a rozvoj dalších nových řešení a technologií v energetice i ověření reálných možností obnovitelných zdrojů energie," sdělila dnes mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že nový blok Jaderné elektrárny Dukovany by měl být dokončen v roce 2036.

Sev.en Energy dnes dále uvedla, že hodlá do modernizace a ekologických opatření v hnědouhelné elektrárně Počerady investovat miliardy korun, aby zdroj splňoval stále přísnější limity pro ekologický provoz. Hnutí Arnika loni v říjnu uvedlo, že Počerady jsou spolu s elektrárnou Prunéřov nejhorším českým zdrojem vypouštěné rtuti do ovzduší, vody a půdy. Počerady s Prunéřovem a Tušimicemi jsou i největším českým zdrojem skleníkových plynů.

Jiří Koželouh z Hnutí Duha uvedl, že by považoval za absurdní, pokud by elektrárna nespadla do první vlny zavírání na základě doporučení takzvané uhelné komise. Minoritní akcionář a kritik současného vedení ČEZ Michal Šnobr pak kritizuje ČEZ za to, že za elektrárnu od konkurence obdrží pouze dvě miliardy korun. "Cena za energetický areál neodpovídající, strategicky tragický krok, přesto vláda Andreje Babiše nechá notoriky v poškozování hodnoty ČEZ fungovat dál," uvedl na twitteru.

Mimo smlouvu z roku 2013 stála nabídka, kterou podal na koupi elektrárny Počerady Tykač v roce 2017. Údajně nabízel deset miliard korun, dozorčí rada ČEZ ale prodej neschválila. Možnou transakci tehdy kritizoval mimo jiné současný premiér Babiš, v té době ministr financí.

Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.