Setién se po debaklu obává odvolání, Müller je hrdinou

Lisabon - Trenér fotbalistů Barcelony Quique Setién přiznal, že po debaklu 2:8 ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Bayernem v Lisabonu se obává odvolání. Dodal však, že by vedení klubu navzdory ostudné porážce nemělo dělat unáhlené kroky a vyřazení si v klidu vyhodnotit. Útočník Thomas Müller nedávno přemýšlel o odchodu z klubu a teď se stal hrdinou Bayernu.

Barcelona páteční zápas vůbec nezvládla a po vyřazení ze Španělského poháru a druhém místě v lize zakončila sezonu poprvé od roku 2008 bez trofeje. Deník Marca označil porážku za ostudnou, zatímco podle listu As šlo o historické ponížení a očekává, že katalánský klub čekají razantní změny.

Setién však něco takového pro nejbližší dobu vyloučil. "Teď není vhodná chvíle řešit, jestli budu pokračovat, nebo ne. Na mně nezáleží a klub si musí tuhle bolestivou a ostudnou porážku v klidu vyhodnotit," prohlásil jednašedesátiletý kouč, který se týmu ujal v lednu, kdy nahradil odvolaného Ernesta Valverdeho.

"Tahle porážka mě hodně bolí a byla tak drtivá, že se obávám nejen o mou budoucnost, ale přemýšlím i nad tím, co to znamená pro klub a jak hrozně se musí cítit fanoušci," uvedl Setién. "Je mi jasné, co tak drtivá prohra může přinést, ale je potřeba si to vyhodnotit z širšího pohledu," citovala kouče agentura Reuters.

Barcelona držela krok s Bayernem jen v úvodu zápasu, kdy ji k vyrovnání na 1:1 pomohl vlastní gól Davida Alaby a chvíli nato Lionel Messi trefil tyč. Potom už ale hráči katalánského celku nestíhali. "Je jasné, že po takovém debaklu důvěra v trenére klesne. Porazil nás velmi, velmi silný tým. Až na pár úvodních minut nás naprosto vymazali," přidal Setién.

Předseda Barcelony Josep Maria Bartomeu připustil, že klub bude muset provést řadu změn. "Byla to katastrofa a vyvodíme z ní důsledky. O některých jsme už nějaký čas přemýšleli a oznámíme je v nejbližších dnech. O některých jsme už rozhodli, o dalších se teprve budeme bavit," řekl.

"Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli, ale takhle bezprostředně po zápase bychom neměli pod tíhou okamžiku vynášet nějaké soudy. Především bychom se měli za tuhle drtivou porážku omluvit fanouškům," přidal Bartomeu.

Debakl podle Piquého ukázal, že Barcelona potřebuje změny

Ostudná porážka 2:8 s Bayernem Mnichov ve čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů podle obránce Gerarda Piquého ukázala, že Barcelona nutně potřebuje radikální změny. Španělský stoper páteční lisabonský debakl označil za absolutní dno.

"Jsme zničení a jediné správné slovo, jak to popsat, je ostuda. Takhle nemůžeme v pohárech hrát, navíc to není poprvé, podruhé ani potřetí co jsme klesli na absolutní dno," citovala Piquého agentura Reuters. "Hodně to bolí, ale doufám, že všechno zlé je k něčemu dobré," dodal stoper se slzami v očích.

Třiatřicetiletý obránce, který v klubu zažil veleúspěšnou éru pod trenérem Pepem Guardiolou, totiž věří, že po debaklu dojde napříč celým klubem k razantním změnám. "Musíme se hluboce zamyslet, protože klub potřebuje hodně změn. A nemluvím jen o hráčích nebo trenérech. Nechci na nikoho ukazovat, ale některé věci se musí změnit od základů," dodal.

Piqué prohlásil, že pokud bude potřeba, je připraven uvolnit místo mladším. "Musíme si říct, co je pro klub nejlepší. A jestli to je příchod mladé krve, tak já nejsem nedotknutelný a jako první odejdu, když to bude nutné. Protože teď jsme klesli na naprosté dno," hlesl.

Za pravdu mu dal i trenér Quique Setién, jehož budoucnost v klubu je po debaklu velmi nejistá. "Nechci to moc rozebírat, jsem tady jen půl roku, ale když tohle řekne Piqué, tak na tom musí být něco pravdy," uvedl kouč. "Barcelona je velkoklub a taková porážka jí hodně uškodí. Některé změny budou muset přijít," dodal.

Nedávno uvažoval o odchodu a teď se stal Müller hrdinou Bayernu

Není to tak dávno, co útočník Thomas Müller přemýšlel o odchodu z Bayernu Mnichov, protože přišel o místo v základní sestavě. Po změně trenéra se však rozhodl v bavorském klubu zůstat a v pátek se dvěma góly a jednou přihrávkou podílel na drtivé výhře 8:2 nad Barcelonou ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

Třicetiletý Müller ve čtvrté minutě otevřel skóre, po půlhodině hry zvýšil na 4:1, v závěru připravil sedmý gól pro Philippeho Coutinha a získal za to ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. "Díky. Myslím ale, že v týmu máme dalších dvanáct, patnáct kluků, kteří si cenu také zaslouží," řekl Müller.

Přitom nechybělo mnoho a odchovanec bavorského celku nemusel už v Bayernu být. Pod trenérem Nikem Kovačem přišel o místo v základu. Situace se však změnila, bývalý chorvatský reprezentant byl odvolán, týmu se ujal Hansi Flick a Müller v dubnu prodloužil smlouvu.

"Na podzim jsem nebyl šest zápasů za sebou v základu a to člověka přinutí přemýšlet. Takže rozhodně jsem nemyslel na to, že na jaře podepíšou novou smlouvu," přiznal Müller, který si navíc v pátek v Lisabonu proti Barceloně připsal 113. start v Lize mistrů, což se žádnému německému hráči zatím nepovedlo. Dosud se útočník o rekord dělil s Philippem Lahmem.

V pořadí se navíc osamostatnil po rekordním vítězství, protože ve vyřazovací části Ligy mistrů ještě žádný tým nedal osm branek. Naopak Barcelona osmkrát inkasovala poprvé od roku 1946. "Nedokážu to vysvětlit. Prostě teď hrajeme v obrovské formě," řekl Müller.

"Vyslali jsme do světa varování, ale další zápas zase začíná za stavu 0:0 a je jedno, jestli jsme na někoho udělali dojem, nebo ne," přidal Müller. S Bayernem v semifinále narazí na vítěze dnešního duelu Manchester City - Lyon. "Dnes můžeme slavit, ale až vstaneme a odpovíme na všechny gratulace v telefonech, tak budeme myslet na další zápas," dodal.

"Vím, jak to na podobných turnajích chodí. Většinou když v jednom zápase vysoko vyhrajete, tak máte v dalším problémy," přidal Müller, který při cestě německé reprezentace za titulem na mistrovství světa v roce 2014 přispěl jedním gólem k semifinálové výhře 7:1 nad domácí Brazílií.