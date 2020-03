Sestry v Krči při hospitalizaci nakaženého nepochybily

Praha - Zdravotní sestry a lékař plicního oddělení pražské Thomayerovy nemocnice podle jejího vedení nepochybili u příjmu pacienta s podezřením na zápal plic, u kterého se následně potvrdila nákaza koronavirem. Dvě sestry se od něj přitom zřejmě nakazily. O možném pochybení ze strany sester mluvil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Nemocnice v reakci na to dnes na svém webu uvedla, že zdravotnický personál "nepochybil a v dané situaci se zachoval zcela profesionálně a podle standardních postupů a opatření".

Zdravotníci pacienta přijali 10. března, kdy se o koronaviru uvažovalo hlavně u lidí, kteří se vrátili ze zahraničí. Muž ale cestovatelskou anamnézu neměl. Poté, co se u dvou sester z plicního oddělení potvrdila nákaza, Prymula novinářům řekl, že měly všechny potřebné ochranné pomůcky, nakazily se ale zřejmě při jejich svlékání.

Podle vedení nemocnice ale zdravotní sestry i lékař "dělali všechno pro to, aby pacienta především zachránili a udrželi jej při životě, a to navzdory tomu, že se jednalo o velmi komplikovaného a extrémně obézního pacienta, který tak dostal šanci na život". "Je nutné uvést, že pokud by byl pacient od začátku pozitivní na koronavirus, tak u něho přijatá a poskytnutá léčba související se zápalem plic, by byla prakticky shodná," doplnila nemocnice.

V současné době je pacient ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a je mu podáván experimentální lék remdesivir.

Nákaza koronavirem se později projevila také u zdravotnického personálu a u pacientů v oddělení následné péče krčské nemocnice, kde jeden ze seniorů i zemřel. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden v souvislosti s tím řekl, že tamní situaci bude prověřovat pražská hygiena. Případ v Krči byl podle něj "trochu zvláštní", mimo jiné protože prý všichni zaměstnanci měli ochranné prostředky.

K dnešku byla podle nemocnice prokázána na uvedeném oddělení nákaza u 24 pacientů a šesti sester, které jsou nyní v domácí karanténě.

Server Seznam Zprávy v neděli uvedl, že jedna ze sester z krčské nemocnice je mezi oběťmi nového typu koronaviru v Česku. Dosud zemřelo v ČR s nákazou 17 lidí.