Sestry Fruhvirtovy zaujaly svět, Linda ale srovnání s Williamsovými odmítla

Melbourne - Sedmnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová byla po osmifinálové porážce na Australian Open s Chorvatkou Donnou Vekičovou zklamaná, ale věřila, že v budoucnu dostane další šance. Pražská rodačka si v Melbourne vylepšila grandslamová maxima a zaujala tenisový svět stejně jako její patnáctiletá sestra Brenda, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace. Přirovnání k sestrám Venus a Sereně Willamsovým na tiskové konferenci ale odmítla.

"Je to samozřejmě čest, ale opravdu bych nás nesrovnávala se Serenou nebo Venus. Ony jsou legendy tohoto sportu. Když jsme byly mladší, vždycky jsme jejich zápasy rády sledovaly a byly naší inspirací. Nikdy jsme ale nechtěly někoho kopírovat," řekla Fruhvirtová.

V Melbourne vyřadila Australanky Jaimee Fourlisovou a Kimberly Birrellovou a poté také krajanku Markétu Vondroušovou. O dva roky mladší Brenda byla po postupu z kvalifikace nejmladší účastnicí turnaje. V 1. kole prohrála s o třináct let starší Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou. "Je pravda, že jsme také sestry a můžeme být dobré, ale uvidíme, co se stane. Myslím, že je příliš brzy na to, aby nás porovnávaly se Serenou a Venus," doplnila Linda Fruhvirtová.

Vítězka loňského turnaje v Čennaí a 82. hráčka světa si první grandslam sezony se sestrou po boku užila. "Bylo to speciální a jsem ráda, že jsem ji tu měla. Vloni jsme měly každá jiný program. Teď jsme ale byly pohromadě a užila jsem si to," řekla Fruhvirtová a dodala, že ji se sestrou spojuje stejná soutěživost. "Obě jsme bojovnice, ale jinak jsme každá jiná," uvedla s úsměvem.

Přestože ji osmifinálový neúspěch mrzel, zhodnotila debut na Australian Open pozitivně. "Byla jsem blízko a štve mě to, nicméně věřím, že v příštích letech budu mít další šance. Dokázala jsem si, že mám na to, abych bojovala o grandslamová čtvrtfinále," prohlásila Fruhvirtová. Duel s Vekičovou ztratila v závěru třetího setu, kdy přišla o podání. "Soupeřka má dobrou formu, ale bylo to o pár bodech. Vím, na čem pracovat a jak se vrátit silnější," doplnila.

Po úspěšném vystoupení v Melbourne je rovněž připravená na větší pozornost soupeřek. "Čím více zápasů budu hrát, tím více hráček mě bude znát. Já se ale snažím hlavně zlepšovat svou hru a je mi jedno, zda mě znají nebo ne," dodala Fruhvirtová.