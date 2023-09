Šestnáctiletá tenistka Valentová si zahraje na US Open o juniorský titul

Tenisové US Open - ilustrační foto.

Tenisové US Open - ilustrační foto. ČTK/AP/Julio Cortez

New York - Šestnáctiletá tenistka Tereza Valentová zdolala v semifinále juniorek na US Open první nasazenou Slovenku Renátu Jamrichovou 3:6, 6:4, 6:3 a zahraje si v New Yorku o titul. V sobotním finále vyzve o dva roky starší Američanku Katherine Huiovou, která vyřadila jinou Češku Lauru Samsonovou 6:2, 6:3.

Valentová uspěla na newyorském betonu díky úspěšnému obratu. Po ztrátě prvního setu prohrávala ve druhém 1:3. Poté se ji ale podařilo třikrát prolomit soupeřčino podání a vynutit si rozhodující sadu. V ní získala talentovaná Češka brzy náskok 4:0 a dovedla duel k postupu. Utkání bylo také přerušeno kvůli vysokým teplotám, na které navázal déšť.

Valentová se může stát první českou vítězkou juniorského US Open po Marii Bouzkové, která zvítězila v roce 2014. Mezi juniory se ve Flushing Meadows radoval z triumfu Dušan Lojda v roce 2006, před čtyřmi lety uspěl také Jonáš Forejtek.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (2-Srb.) - Shelton (USA) 6:3, 6:2, 7:6 (7:4), Medveděv (3-Rus.) - Alcaraz (1-Šp.) 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3..

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (3-USA/Brit.) - Bopanna, Ebden (6-Indie/Austr.) 2:6, 6:3, 6:4.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Dabrowská, Routliffeová (16-Kan./N. Zél.) - Sie Šu-wej, Wang Sin-jü (8-Tchaj-wan/Čína) 6:1, 7:6 (7:4), Zvonarevová, Siegemund (12-Rus./Něm.) - Bradyová, Stefaniová (USA/Braza.) 6:4, 6:1.

Juniorky:

Dvouhra - semifinále

Valentová (9-ČR) - Jamrichová (1-SR) 3:6, 6:4, 6:3, Samsonová (10-ČR) - Huiová (USA) 2:6, 3:6.

