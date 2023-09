Šestnáctiletá tenistka Valentová juniorský titul na US Open nezískala

Ilustrační foto - Logo tenisového US Open.

Ilustrační foto - Logo tenisového US Open. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Šestnáctiletá tenistka Tereza Valentová juniorský titul ve dvouhře na US Open nezískala. Turnajová devítka prohrála ve finále s domácí Katherine Huiovou, o dva roky starší Američance podlehla i přes šest odvrácených mečbolů dvakrát 4:6. Hráčka TK Sparta Praha přišla o šanci získat první juniorský grandslam v kariéře a navázat v New Yorku na triumf Marie Bouzkové z roku 2014.

Duel mezi Valentovou a Huiovou byl hned v úvodu prvního setu za stavu 1:1 přerušen kvůli nepříznivému počasí. Po návratu na kurt přišla česká juniorka třikrát o servis a úvodní sadu ztratila za 47 minut.

Ani ve druhém setu se Valentové dlouho nedařilo a brzy prohrávala 0:4 a 1:5. Přesto česká tenistka zvládla finále ještě zdramatizovat. Vyhrála tři hry po sobě, snížila na 4:5 a odvrátila šest mečbolů. Huiová ale nakonec při svém servisu sedmou možnost na ukončení zápasu využila.

Valentová doplatila v utkání na 37 nevynucených chyb. Její soupeřka jich měla ještě o tři více.

Vedle Bouzkové se ve Flushing Meadows radoval z juniorského titulu Dušan Lojda v roce 2006. Před čtyřmi lety uspěl také Jonáš Forejtek.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Juniorky: Dvouhra - finále: Huiová (USA) - Valentová (9-ČR) 6:4, 6:4.