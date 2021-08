Šest zemí Evropy včetně ČR chce zapsat ruční výrobu skla na seznam UNESCO

Jablonec nad Nisou - Šestice evropských zemí včetně Česka usiluje o zápis ruční výroby skla na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Iniciátorem zápisu byla Francie, která je lídrem. Mimo Česka se připojilo také Německo, Maďarsko, Finsko a Španělsko, řekla dnes ČTK Milada Valečková, ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které se jako specializovaná organizace na přípravě podkladů pro žádost podílí.

"Francie jako lídr oslovila ministerstvo kultury, které se obrátilo na nás, a společně jsme připravovali nejprve zápis do národního seznamu nehmotného kulturního dědictví," doplnila Valečková. Zápis na národní seznam podle ní zkomplikovala koronavirová pandemie, komise se v červnu nemohla sejít, ale sejde se až v září. Valečková předpokládá, že by zápisu nemělo nic bránit, protože ani k připraveným materiálům téměř žádné připomínky nebyly. "Zápis do národního seznamu je předpokladem, aby se mohlo žádat o zápis na seznam UNESCO," dodala.

Na seznam UNESCO už se Česku podařilo loni zapsat tradiční krkonošskou výrobu vánočních ozdob z foukaných skleněných perlí, která se dochovala ve firmě Rautis v Poniklé na Semilsku. Teď by měl být podle Valečkové záběr podstatně širší, od písku a výroby sklářské suroviny po prakticky všechny techniky ručního zpracování, jako je broušení, malování, vinuté perle, výroba trubiček, bižuterních tyčinek a podobně. "Nominace by se měla podávat v únoru příštího roku a zhruba rok bude trvat hodnoticí proces," doplnila ředitelka sklářského muzea.

Třeba Němci se podle Valečkové snažili prosadit pouze tradiční výrobu foukaného skla, nakonec je ale definice výrazně širší. Česko je z pohledu sklářské výroby specifické. "Výjimeční jsme v tom, že u nás jsou pořád ještě všechny techniky zastoupeny, v těch ostatních zemích mají vždycky nějaký segment," dodala. S jednotlivými technikami navrhovanými do seznamu UNESCO se budou moci od 12. do 15. srpna seznámit i návštěvníci výstavy skla a bižuterie Křehká krása, a to nejen na panelech, ale u některých technik uvidí řemeslníky pracovat "naživo" v areálu jabloneckého výstaviště.