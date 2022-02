Servisman připraví Ledecké na obhajobu zlata na prkně ostré hrany

Čang-ťia-kchou (Čína) - Ostré hrany bude mít snowboardistka Ester Ledecké při útoku na druhé olympijské zlato v paralelním obřím slalomu. Servisman největší české naděje na titul na hrách v Pekingu Miloš Machytka očekává při závodu ledové plotny.

Pět snowboardů chystá Machytka v lyžárně pod svahem Genting Snow Parku, kde Ledecká v úterý z pozice největší favoritky nastoupí do paralelního obřího slalomu. Po čtyřech tréninkových dnech a dvouhodinové možnosti ježdění na soutěžní sjezdovce už mají oba jasno o přípravě.

"Domluvili jsme se, že hrany budou hodně ostré," prozradil Machytka v on-line rozhovoru s novináři. "Sjezdovka při volném ježdění tak ledová nebyla, ale podle zkušeností víme, že na závod bude výrazně tvrdší. Ještě to kropí a v kvalifikaci to budou hodně vystahovávat až do ledu, takže si myslíme, že tam budou až ledové plotny," uvedl Machytka.

Otevření závodního svahu využila Ledecká k jízdám a servismani k prostudování sněhu. "Je hodně zvláštní, takovej polystyren," uvedl Machytka pro Radiožurnál a dodal: "Očuchali jsme si, jaká je struktura vloček, vyzkoušeli různé mázy, prkna a struktury a jsme připravený."

Práci při přípravě snowboardu komplikoval v minulých dnech velký mráz. Na závod by mohla rtuť teploměru klesnout pod nulu jen o pět stupňů. "Což je příjemnější pro závodníky i pro nás," řekl Machytka. V Číně se potýkají i s jiným problémem. "Jak je to technický sníh, tak je v tom neskutečné množství špíny, kterou každý den ze skluznice vytáhnu," uvedl bývalý servisman slalomářky Šárky Strachové, které pomohl k bronzu ve Vancouveru 2010. S Ledeckou spolupracuje od května 2019.

Machytka musí dělat dvě věci najednou. Připravuje snowboard na úterní závod a zároveň už i lyže na rychlostní disciplíny. Už v pátek totiž pojede Ledecká superobří slalom, v kterém senzačně zvítězila před čtyřmi lety na hrách v Koreji, a 15. února bude mezi favoritkami sjezdu.

"Času na otestování lyží a mázy na super-G bude po snowboardu málo, proto už něco zkoušíme tady. Na sjezdařské trati čekáme podobné podmínky," řekl Machytka. V Číně má pro Ledeckou čtyři páry lyží na super-G a osm na sjezd. "Finální výběr udělám vždy před závodem."

Svahy pro sjezdařské soutěže, které jsou v jiném středisku než závody ve snowboardingu, obhlíží s předstihem trenér Tomáš Bank. Informace má Machytka i od závodníka Jana Zabystřana. Díky nim ví, že současný mráz může skluznice zničit. "Během jedné jízdy," podotkl Machytka.