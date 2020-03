Šermíř Choupenitch trénuje doma, otec mu dává lekce zpěvu

Brno - Kvalifikační boje o olympijské hry jsou přerušeny pandemií koronaviru, ale šermíř Alexander Choupenitch nezahálí a snaží se inspirovat mládež. Po návratu z odvolané Grand Prix v Anaheimu rozjel na facebookovém profilu Českého šermířského svazu projekt Trénujeme doma, v kterém ukazuje různé cviky.

"Řekl jsem na svazu, pojďme něco udělat. Všichni jsme doma, spousta děcek se učí nebo kouká na telku a pár cviků neuškodí. Je dobré si vyčistit hlavu," řekl bronzový fleretista z předloňského mistrovství Evropy v rozhovoru ČTK.

Pětadvacetiletý Choupenitch je po návratu z USA doma v Brně a cviky natáčí na mobil. "Zdravím celou šermířkou rodinu. Procházíme těžkým obdobím a nemáme možnost chodit do šermířské haly, ale to neznamená, že nemůžeme trénovat doma. Rozhodl jsem se, že Vám ukážu nějaké cviky a můžete je doma vyzkoušet," zahájil Choupenitch své vystoupení a vyzval ostatní, aby se k němu přidali.

Napodobil ho například kordista Jiří Beran. "S dcerkou jako závažím," usmál se Choupenitch. Jeho aktivita vzbudila velký ohlas. "Už to sdíleli v Americe i mezinárodní federace, což je jenom dobře. V tomhle období si všichni uvědomíme, jak milujeme, co děláme. Ale je potřeba pro to i něco udělat, i když není lehká doba. A pár cviků každému prospěje a rozproudí se krev," podotkl Choupenitch.

Až se vypořádá s časovým posunem, chystá se začít s pořádným tréninkem. Doma jezdí na kole na ergometru a přidá i přípravu v garáži. "Postavím si překážkou dráhu, pojedu žebříček na rychlý nohy. A klidně si z polštáře udělám terč," uvedl šermíř.

Čas strávený doma využívá i k věcem, na které dříve neměl čas. Od otce Ivana, operního pěvce, dostává základní lekce zpěvu. "Je to zajímavé i z hlediska sportu. Jde o dýchací cvičení, o kterých jsem dřív jen uvažoval."

Striktně dodržuje karanténu a z domova nevychází. "Pravidla jsou přísný, ale doufám, že jsou správný a věřím, že je lidi budou dodržovat. A čím víc, tím rychleji to odezní," řekl Choupenitch.

Z pohledu sportovce je aktuální situace nepříjemná. "Především v tom, že se neví, co bude," poukázal na odložené turnaje, včetně olympijské kvalifikace. Nemá tak jisté, zda a jak se může do Tokia probojovat. "Ale nikdo na světě teď neví, co bude. Musíme doufat, že to rychle pomine a vrátíme se k normálním životům, k tomu, co každého baví," dodal.