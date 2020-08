Série 2. kola Colorada s Dallasem začne už ze soboty na neděli

Edmonton - Duelem Colorada s Dallasem v Edmontonu začne už v noci ze soboty na neděli program 2. kola play off NHL. Je tak možné, že souboj série semifinále Západní konference začne ještě před dohráním 1. kola, pokud duel stejné konference mezi Vancouverem a St. Louis či zápas na Východě Montrealu s Philadelphií v Torontu v noci na sobotu nerozhodnou o postupujících. Případná sedmá utkání jsou na programu z neděle na pondělí.

Ve čtvrtfinále celého Stanleyova poháru je zatím jasno jen o šesti účastnících a jen o jediné dvojici Colorado - Dallas. Vegas v Západní konferenci, která se celá hraje v edmotonské hale Rogers Place, čeká na vítěze série mezi Vancouverem a St. Louis, ve které vede kanadský celek na obhájcem Stanley Cupu 3:2 na zápasy.

Ve Východní konferenci už postoupily Tampa Bay, Boston a New York Islanders. Philadelphia vede nad Montrealem 3:2 na zápasy a v případě postupu by narazila na Islanders, Tampa Bay by vyzvala Boston. Pokud by Canadiens otočili vývoj, čekala by je Tampa Bay a Boston by hrál s Islanders.