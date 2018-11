Praha - Čtyřdílná minisérie Rédl režiséra Jana Hřebejka ukáže zločinnost v období dělení Československa a zárodky zklamání z polistopadového vývoje. Příběh, který vznikl podle scénáře Mira Šifry, se odehrává v roce 1992, kdy se po pádu komunistického režimu sovětská okupační armáda po železnici stahuje zpět do východní Evropy. V hlavní úloze se představí Ondřej Sokol, který jako vojenský prokurátor Roman Rédl čelí největšímu případu své kariéry. První díl krimi thrilleru uvede Česká televize 11. listopadu.

"Titulní role byla pro Ondřeje (Sokola) obrovskou a myslím že splněnou výzvou. Pro mě bylo to téma fascinující, protože my jsme ta devadesátá léta intenzivně prožívali, i když pochopitelně ve zcela jiném prostředí. Téma bezpečnostních složek, se kterým přišel scenárista Miro Šifra, transformace společnosti a stíny minulosti jsou nesmírně zajímavé a originální," řekl ČTK režisér Hřebejk.

V seriálu se ztrácejí vagony plné zbraní, náhradních dílů, munice a dalších cenných věcí v evidenci. Dva mladí muži, kteří na nesrovnalosti náhodou přišli, se ocitají v ohrožení života. "Stručně řečeno, Rédl je tragikomický příběh o tom, jak se propojí tehdy nově vznikající organizovaný zločin s bývalými bezpečnostními strukturami," uvedl Hřebejk.

V hlavním hrdinovi Rédlovi se sváří profesní povinnost s touhou někomu pomoci a ochránit ho před zlem. "Myslím, že pro mou generaci a pro generace mně blízké to bude hodně zajímavá a často i překvapivá sonda do doby vzniku naší stále ještě mladé demokracie," uvedl představitel hlavní role Sokol. "Já jsem často hodně naštvaný, když se dívám na některé filmy, co teď vznikají o naší historii, protože mám pocit, že je to zacházení s historií stejně tendenční a ideologické, jako bývalo za komunistů, jenom opačně. A velká hodnota této minisérie je v tom, že dost přísně trvá na tom nečernobílém dělení postav. Nejsou tam zlí komunisté a hodní disidenti," dodal.

Podle Davida Novotného, který hraje mafiána Karla, jsou charaktery představené v chystaném Hřebejkově filmu univerzální. "Stále se mezi námi pohybují," konstatoval.

Filmový a divadelní režisér Hřebejk svým debutem Šakalí léta z roku 1993 získal na prvních výročních cenách Český lev ocenění pro nejlepší film i režii. Na kontě má úspěšné filmy jako Pelíšky, Pupendo, Musíme si pomáhat nebo Kráska v nesnázích. Jeho snímek Učitelka sklidil větší úspěch v zahraničí, kde loni vstoupil do americké, kanadské, argentinské, estonské a italské distribuce, než v tuzemsku. Poslední Hřebejkův velký filmový a televizní projekt, třídílná rodinná komedie Zahradnictví, která časově předchází snímku Pelíšky, se setkal s nepřízní filmové kritiky i menším zájmem u diváků.