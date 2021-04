Senátorské frakce se dohodly na společném postupu k žalobě na Zemana

Praha - Senátorské kluby budou případnou ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana připravovat společně. Dohodli se na tom dnes předsedové všech pěti senátorských klubů včetně frakce vládních ANO a ČSSD. Rozhodnutí o přípravě žaloby kvůli Zemanovým výrokům v kauze Vrbětice nepadne v brzké době, neboť mu musí předcházet právní a bezpečnostní analýzy jednání hlavy státu.

"Nelze očekávat, že konečné rozhodnutí ve věci podání ústavní žaloby padne v horizontu několika týdnů," konstatovali předsedové klubů ve společném prohlášení. Kluby chtějí analyzovat jednání a činy prezidenta ve spolupráci se senátním výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, ústavními právníky a dalšími experty. Po posouzení zjištěných skutečností si přejí společný a koordinovaný postup senátorských klubů při případném sepsání návrhu žaloby.

Zapojení senátního bezpečnostního výboru požadoval senátorský klub Starostů. Podle něj by měly bezpečnostní složky výboru sdělit, zda Zeman v nedělním projevu k podezření o zapojení ruských agentů do výbuchů ve Vrběticích na Zlínsku porušil ochranu utajovaných skutečností, a vyzradil tak tajné informace cizím mocnostem. Ústavní právníci by následně měli podle STAN i klubu ODS a TOP 09 posoudit, zda Zeman porušil ústavu. Starostové následně doporučili společný postup ve spolupráci s dalšími frakcemi a vedením Senátu na přípravě ústavní žaloby na hlavu státu.

Zeman v nedělním projevu mimo jiné uvedl, že neexistují důkazy, podle nichž by ruští agenti byli ve vrbětickém muničním skladu. Podle Zemana je třeba prověřit i původní vyšetřovací verzi, podle níž výbuch nastal v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem. Premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) následně uvedli, že předmětem vyšetřování je už jen verze s účastí ruských agentů.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v neděli uvedl, že Zeman v projevu zveřejnil údaje z živého spisu, čímž ohrozil vyšetřování i bezpečnost ČR. Některé informace k případu naopak podle něho nezmínil.