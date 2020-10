Senátoři STAN chtějí vyšší náhradu pro obce a kraje

Praha - Senátoři STAN chtějí zvýšit jednorázový příspěvek, který by měl stát vyplatit obcím a krajům jako náhradu za výpadek jejich daňových příjmů. Obce by podle Starostů měly dostat 1900 korun na obyvatel, kraje 800 korun na obyvatele. Klub to dnes oznámil na svém facebooku.

Zvýšení chtějí Starostové prosadit tento týden do zákona o příspěvku 500 korun denně podnikatelům, kteří kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru museli zrušit nebo omezit svou činnost. Výplata příspěvku bude fakticky vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, což bude znamenat nižší daňové příjmy pro obce a kraje.

Parlament už kvůli vyplácení příspěvku podnikatelů za jarní vlnu epidemie v létě schválil na návrh Senátu příspěvek obcím ve výši 1250 korun na obyvatele. Senátoři STAN nyní chtějí tento příspěvek navýšit o 650 korun za občana.

Jednorázový příspěvek pro kraje navrhovaly Senát i tři krajská zastupitelstva zavést ve výši 500 korun na obyvatele, vláda to odmítla a Sněmovna odložila. "Proto navrhneme původní příspěvek znovu, ale i s navýšením o 300 korun," oznámili senátoři STAN.

Snahu zdůvodnili senátoři tím, že příspěvky obcím a krajům kompenzují alespoň částečně výpadky daňových příjmů v souvislosti s novým kompenzačním bonusem pro podnikatele. Ve Sněmovně ale minulý týden podobné návrhy neuspěly.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s vyplacením jarní náhrady pro obce nakonec souhlasila. Obce by kvůli příspěvku pro podnikatele přišly na jaře podle ministryně o 4,5 miliardy korun, kompenzace jim má zajistit 12,8 miliardy korun. Obdobný příspěvek pro kraje vláda odmítla s tím, že krajům by výpadek měl nahradit státní příspěvek ve výši 12 miliard korun na opravy silnic a další příspěvek na sociální programy.