Senátoři se budou mimořádně zabývat financováním armády

Praha - Senátoři odpoledne chtějí mimořádně řešit financování armády v souvislosti s epidemií koronaviru. S ohledem na její vývoj se dnes sešli na rozdíl od předchozích zasedání v téměř plném počtu, nikoli v původně dohodnutém polovičním počtu podle síly jednotlivých frakcí. Sněmovna toto pravidlo kvůli opatřením proti šíření nákazy ještě v úterý uplatnila.

Úpravy státního rozpočtu, boj s pandemií a povinnost rozvoje schopností armády doporučil projednat předseda senátního výboru pro obranu Pavel Fischer (nezávislý). Podle výboru by Česko mělo dodržet spojenecké závazky a neomezovat investice do armády, včetně nákupu nových bojových vozidel pěchoty za 50 miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v úterý označil za obrovskou sumu a doporučil ministru obrany Lubomíru Metnarovi (za ANO), aby našel možnosti financování. Dříve Babiš doporučoval odložení nákupu vozidel.

Proti projednávání v Senátu se postavil jeho místopředseda Milan Štěch (ČSSD), podle něhož pro odpovědné projednání chybí podklady. Štěch také uvedl, že o rozpočtu rozhoduje Sněmovna, ne Senát. Poznamenal také, že na Senát by se s podobnou žádostí o projednání a podporu mohla obrátit další ministerstva s finančními problémy, například kultura.

Ministerstvo obrany plánuje nákup 210 nových pásových vozidel, která nahradí desítky let staré stroje. Vítěz tendru měl být znám do letošního léta. Armáda vozidla potřebuje pro splnění závazku v Severoatlantické alianci, podle kterého má do roku 2026 mít k dispozici těžkou brigádu.

Senátoři pro nynější schůzi upravili i další opatření proti koronaviru. Doba na hlasování byla podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila prodloužena z 20 sekund na dvojnásobek. Senátoři budou moci kvůli dodržování doporučeného dvoumetrového odstupu hlasovat i z lavic vyhrazených pro členy vlády. V platnosti zůstalo doporučení jednat s ochranou dýchacích cest a vystupovat v rozpravě ze senátorských míst místo od řečniště.