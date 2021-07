Senátoři rozhodnou o zdanění drobných zásilek z e-shopů

Praha - Návrhem zákona, který může zdražit drobné zásilky z mimoevropských e-shopů, se dnes budou ve druhém dni schůze zabývat senátoři. Probrat by měli i novelu bankovního zákona, která zpřísňuje podmínky auditu v bankách. Schvalovat by měli návrh na odškodnění protiprávně sterilizovaným ženám. Zabývat se mají i novelou, která rozšiřuje hrazení některých dobrovolných očkování ze zdravotního pojištění.

Novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která ruší daňové osvobození zásilek z e-shopů mimo EU s cenou zhruba do 560 korun, Senát možná vrátí poslancům. Hospodářský výbor do ní chce vložit prodloužení výjimky pro Českou televizi a Český rozhlas, která jim umožní využívat širší odpočty na DPH. Jinak tato výjimka skončí ke konci roku a obě veřejnoprávní instituce by v příštím roce mohly přijít až o 420 milionů korun.

Do Sněmovny se zřejmě vrátí i vládní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která rozšiřuje hrazení některých dobrovolných očkování ze zdravotního pojištění. Mění také úhrady moderních léků pro zajištění jejich lepší dostupnosti. Senátní sociální výbor v ní doporučil zpřesnit výčet služeb, které by mohla poskytovat centra duševního zdraví. Ta jsou součástí reformy duševního zdraví a tvoří je terénní týmy zdravotníků i sociálních pracovníků, které jezdí k pacientům domů, nebo ambulantní služby.

Senát by měl naproti tomu schválit zákon, který dává protiprávně sterilizovaným ženám právo na odškodnění. Možnost získat odškodné se týká žen, které byly sterilizovány mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012, tedy v období od platnosti zákona o zdraví lidu do přijetí nové normy pro zdravotnické zákroky.