Senátoři projednají zvýšení důchodů i podporu obnovitelných zdrojů

Praha - Debata nad návrhem na dodatečné zvýšení důchodů v příštím roce nebo o nastavení podpory obnovitelných zdrojů energií čeká senátory na schůzi Senátu, která začne ve středu. Na programu mají desítku zákonů. Projednat by měli také zákon upravující fungování dětských skupin nebo zákon posilující práva spotřebitelů na trhu s energiemi. Pokud senátoři některý ze zákonů zamítnou, nebo ho vrátí do Sněmovny s pozměňovacím návrhem, bude ho Sněmovna projednávat až v září, na své zatím poslední plánované řádné schůzi před volbami.

Pozornost bude poutat především vládní předloha, která od ledna dodatečně zvyšuje důchody o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Od roku 2023 také zavádí příspěvek 500 korun za každé vychované dítě. Ústavně právní výbor doporučil Senátu tento zákon schválit, ale ještě ho v úterý projedná výbor pro sociální politiku. Není vyloučeno, že na schůzi zazní pozměňovací návrh, který se týká možnosti předčasného důchodu až o pět let pro příslušníky integrovaného záchranného systému. Podle předsedy ústavně právního výboru senátora Tomáše Goláně (ODS a TOP 09) by se ale tento návrh vztahoval na třeba i na administrativní pracovníky, kteří nemají ztížené pracovní podmínky. Proto je možné, že někdo ze senátorů navrhne tuto část vypustit.

Senátoři mají na programu také dva návrhy zákonů týkající se energetiky. První z nich má ochránit spotřebitele před nekalými praktikami nepoctivých obchodníků s energiemi, přezdívaných energošmejdi. Návrh zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií. Senátní komise pro rozvoj venkova v něm navrhuje upravit pravidla plnění propan-butanových lahví. Ze zákona chce vypustit zákaz plnit tlakové lahve bez souhlasu jejich vlastníka, protože podle odborníků se stejně dodržování tohoto zákazu nedá kontrolovat.

"Tato oblast je zralá na pořádnou novelu,“ míní předseda komise Jiří Vosecký (STAN). Firmy, které tyto lahve plní plynem, si je přetírají svými barvami a vydávají je za vlastní, popsal. Poukazuje i na to, že před rokem 1990 bylo v oběhu 4,5 milionu až 4,8 milionu těchto tlakových lahví, za které jejich držitelé zaplatili při nákupu zálohu 450 korun. Pozměňovacím návrhem by chtěl přimět ministerstvo průmyslu, aby se tímto problém zabývalo. Návrhy v tomto směru zazněly už při debatách ve Sněmovně, při závěrečném schvalování žádný z nich ale poslanci neschválili.

V další energetické předloze, v novele zákona o podporovaných zdrojích energie, by měli senátoři rozhodnout o nastavení podpory pro obnovitelné zdroje. Senátní hospodářský výbor doporučil přiklonit se k návrhu, který už ve Sněmovně podpořil sněmovní hospodářský výbor, tedy aby o přiměřenosti podpory rozhodovala vláda. Vláda by rozhodovala o podpoře pomocí takzvaného vnitřního výnosového procenta, tedy výnosnosti investice do obnovitelného zdroje během trvání podpory.

Na nesouhlas Senátu zřejmě narazí novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, která má rozšířit jeho kontrolní působnost na příklad na statutární města, Českou televizi nebo Český rozhlas. Tato novela navazuje na loni schválenou novelu ústavy, která pro toto rozšíření vytváří oporu. Senát ale změnu ústavy neprojednal, protože u ní není vázaný časovým omezením. Někteří senátoři zastávají názor, že pokud by Senát přijal novelu zákona o NKÚ ale bez změny ústavy, šlo by o protiústavní zákon.

Naproti tomu hladce by měl senátem projít zákon, který zachovává fungování dětských skupin i pro starší děti a zakotvuje jejich financování. Zařízení se podle schválené předlohy budou muset jmenovat dětská skupina. Navštěvovat je budou moci stejně jako nyní děti od půl roku do zahájení školní docházky. Stejně tak by měl Senát hladce schválit i zmírnění podmínek pro získání ošetřovatelského volna a prodloužení otcovské dovolené.

Schválení by se měl dočkat i poslanecký návrh zákona o odškodnění za výbuchy ve Vrtběticích v roce 2014. Lidé, obce v okolí a Zlínský kraj by si měli rozdělit téměř 700 milionů korun.

Střet zřejmě vyvolá návrh poslanců ODS, aby lidé, kteří opakovaně neplatí pokuty za vybrané přestupky, mohli přijít o část dávek. Návrh počítá s tím, že by mohli přijít o část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí. Úřady by jim z těchto dávek strhávaly neuhrazené pokuty. Senátní výbor pro sociální politiku ho chce zamítnout. Kritici předlohy tvrdí například, že je diskriminační, nepřináší řešení a může být i protiústavní.