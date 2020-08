Senátoři projednají zrušení daně z nabytí, setkají se s Pompeem

Praha - Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti má na dnešní schůzi projednávat Senát. Senátoři se odpoledne také setkají s ministrem zahraničí USA Mikem Pompeem a vyslechnou jeho projev. Kromě toho by se měl Senát zabývat i situaci v Bělorusku a schvalovat návrh na vyslání českých vojáků do Mali, Nigeru a Čadu.

Daň z nabytí nemovitosti, která v posledních letech vynášela státu kolem 13 miliard korun ročně, označuje ministryně financí Alena Schillerová za nespravedlivou. Například ji podle ní platí pouze občané, protože firmy se jí vyhnou. Předchozí pokusy zrušit tuto daň ztroskotaly, a to i loni, kdy to navrhl přímo Senát jako celek. Aktuální návrh však zřejmě Senát vrátí do Sněmovny s pozměňovacím návrhem, který má opravit legislativní chyby v předloze.

V odpolední části jednání promluví k senátorům americký ministr Pompeo. Předtím se setká s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Po projevu má následovat moderovaná diskuse se senátory.

Senát by se měl vyjádřit i k aktuální situaci v Bělorusku po prezidentských volbách. Podle oficiálních výsledků vyhrál opět Alexandr Lukašenko, opozice považuje výsledky za zfalšované. Běloruská policie tvrdě zasahuje proti protirežimním demonstracím v ulicích.