Senátoři projednají lex Dukovany i odškodnění protiprávně sterilizovaných

Praha - Zákon, který přiznává protiprávně sterilizovaným ženám odškodnění až 300.000 korun, by dnes měli schvalovat senátoři. Sejdou se na své již druhé červencové schůzi. Projednávat na ní mají také takzvaný nízkouhlíkový zákon, který se dotýká výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech. Senátoři by měli schválit i doplnění Listiny základních práv a svobod o právo bránit sebe i jiné se zbraní za zákonných podmínek

Zákon, který dává protiprávně sterilizovaným ženám právo na odškodnění, by měl Senát na doporučení svého sociálního výboru schválit beze změny. Možnost získat odškodné se týká žen, které byly sterilizovány mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012, tedy v období od platnosti zákona o zdraví lidu do přijetí nové normy pro zdravotnické zákroky. Do zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice zřejmě senátoři vloží silnější bezpečnostní prvky při výběru dodavatelů stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany i parlamentní kontrolu. Zákon by se tak vrátil Sněmovně.

Na programu je také vládní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která rozšiřuje hrazení některých dobrovolných očkování ze zdravotního pojištění. Mění také úhrady moderních léků pro zajištění jejich lepší dostupnosti. Senátní sociální výbor v ní doporučil zpřesnit výčet služeb, která by mohla poskytovat centra duševního zdraví. Ta jsou součástí reformy duševního zdraví a tvoří je terénní týmy zdravotníků i sociálních pracovníků, které jezdí k pacientům domů, nebo ambulantní služby.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) se některé pacientské organizace obávají, že by Sněmovna už tento zákon v opravené verzi nestihla schválit. Oslovil proto všechny předsedy poslaneckých klubů, kteří ho ujistili, že jsou připraveni tuto opravenou verzi schválit.