Senátoři napadnou rodičovskou u Ústavního soudu do konce ledna

Praha - Senátoři KDU-ČSL chtějí do konce ledna napadnout u Ústavního soudu zvýšení rodičovského příspěvku kvůli tomu, že se netýká všech rodin s dětmi do čtyř let. Se sesbíráním potřebných podpisů počítá předseda lidovců Marek Výborný během příštího týdne, řekl dnes novinářům. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se domnívá, že nastavená pravidla v souladu s ústavou jsou a přijatá verze je "druhá nejspravedlivější" po návrhu přidat všem rodinám s dětmi do čtyř let. ČTK její stanovisko poskytlo tiskové oddělení ministerstva.

Rodičovská se zvýšila od ledna z 220.000 na 300.000 korun a u vícerčat z 330.000 na 450.000 korun novým žadatelům i zhruba 280.000 rodičům s dítětem do čtyř let, kteří příspěvek ještě pobírají. Senátoři tuto vládní verzi Sněmovně vrátili a navrhli přidat všem rodinám s potomkem do čtyř let věku. Přidáno by tak dostalo ještě dalších asi 70.000 rodin. Poslanci ODS dnes předložili novelu, která to má zajistit. Doufají v rychlé přijetí.

Výborný, který je také poslancem, optimismus mírnil. "Buďme realisté, víme, jakým způsobem se chová Sněmovna, jakým způsobem se chová koalice," uvedl. Poukázal na to, že nynější nastavení prosadila ve Sněmovně přes nesouhlas Senátu provládní většina poslanců ANO, ČSSD a KSČM.

"Pokusíme se toto rozhodnutí zvrátit prostřednictvím ústavní stížnosti. Základní argument je, že není možné měnit pravidla v průběhu hry," řekl Výborný. Podle něj není možné ani to, aby stát "trestal" ztrátou nároku na zvýšený příspěvek část rodin jen kvůli tomu, že původní rodičovskou vyčerpali zrychleně. Příspěvek je určen na výchovu dítěte, není náhradou mzdy, poznamenal.

Podle Maláčové mají senátoři na podání ústavní stížnosti právo. "Jako ministryně práce a sociálních věcí se domnívám - a podporují to stanoviska našich legislativců, že návrh s ústavou v souladu je. Jinak bychom to nenavrhovali," uvedla Maláčová. Podotkla, že sama prosazovala navýšení příspěvku pro všechny rodiny s dítětem do čtyř let. Považuje ji za nejspravedlivější. Užší varianta představuje podle šéfky resortu koaliční kompromis kvůli vývoji rozpočtu a výdajům. "Výsledkem je druhá nejspravedlivější varianta," řekla Maláčová. Podotkla, že ústavnost a spravedlivost jsou "dva různé pojmy".

Výborný uvedl, že pod stížností jsou zatím tři podpisy. Očekává ale, že jich bude víc než potřebných 17. Poukázal na to, že zvýšení příspěvku pro všechny rodiny s malými dětmi schválilo počátkem srpna 72 ze 74 přítomných senátorů včetně zástupců ANO a ČSSD.

Ústavní soud by měl podle podnětu zrušit přechodná ustanovení, která okruh rodin s nárokem na příspěvek omezují. Podle advokáta Ondřeje Stravy, který stížnost připravil, bylo navýšení jen pro část rodin v rozporu s ústavními principy předvídatelnosti práva a důvěry v právo.

Přijaté navýšení rodičovské zvýší letošní výdaje odhadem o 8,6 miliardy korun. Přidání všem rodinám by stálo ještě 2,6 miliardy korun navíc, na což poukázal i prezident Miloš Zeman.

