Praha - Doplňovací volby do Senátu v Praze 9 vyhrál scenárista a zastupitel pražské Vinoře David Smoljak (za STAN). Dostal 59,5 procenta hlasů, zatímco poražený starosta Prahy 9 Jan Jarolím z ODS získal 40,49 procenta. Díky vítězství Smoljaka bude senátorský klub STAN nejpočetnější v horní komoře. K urnám přišlo v dnešním druhém kole 11,45 procenta voličů.

Šedesátiletý Smojlak je synem zesnulého režiséra, herce a scenáristy Ladislava Smoljaka. V Senátu nahradí Zuzanu Baudyšovou (za ANO), která na mandát rezignovala ze zdravotních důvodů koncem ledna. Senátorem bude Smojlak do října příštího roku, kdy by vypršelo řádné funkční období Baudyšové.

O křeslo senátora za Prahu 9 se před týdnem v prvním kole ucházela desítka kandidátů. Čtyři z nich, včetně Smoljaka, byli bez politické příslušnosti. Jarolím postoupil do druhého kola se ziskem 24,25 procenta hlasů. Pro Smoljaka hlasovalo před týdnem 23,53 procenta voličů.

Doplňovací volby rozhodly o tom, že se nejpočetnější frakcí v Senátu stanou Starostové. Jejich klub měl stejně jako ODS po loňských senátních volbách shodně 18 členů. Nový předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan dnes řekl, že do budoucna bude chtít, aby hnutí dokázalo prosadit předsedu Senátu z řad svého klubu. Novinářům později řekl, že se nedomnívá, že by se to mohlo podařit již po dnešním vítězství.

Smoljak je rád, že se díky němu stane klub Starostů v horní komoře nejsilnější. ČTK řekl, že s kolegy ze senátorské frakce Starostů se chce sejít, domluvit se s nimi na spolupráci a rozvrhnout své další kroky a cíle.

"Dopadlo to, jak to dopadlo. Přeji mu, aby mu to fungovalo a přinesl něco dobrého celé České republice. Kampaň před druhým kolem byla férová, nikdo se nesnížil k nekalostem a oba jsme vystupovali pozitivně," řekl Jarolím, kterého od vítězství ve druhém kole dělilo 2259 hlasů. Nadále chce zůstat starostou městské části. "Budu nadále věrný Praze 9 až do konce tohoto volebního období," sdělil ČTK.

Smoljakovi ke zvolení senátorem pogratuloval mimo jiné předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "Je to dobrá zpráva pro nás všechny, protože Senát se tak stává skutečnou pojistkou proti populistické svévoli této vlády," napsal Pospíšil na twitter.

K vítězství Smojlakovi popřál také šéf lidovců Marek Výborný. Zároveň poděkoval za nasazení v kampani Jarolímovi, který kandidoval právě s podporou KDU-ČSL a ODS. "Výsledek v každém případě znamená posílení Senátu jako pojistky ústavnosti," uvedl na twitteru Výborný.