Senátor Canov stáhl podnět k penzím, neboť nezískal dostatečnou podporu

Praha - Senátor Michael Canov (SLK) stáhl podnět k Ústavnímu soudu na zrušení nižší červnové valorizace penzí, neboť by mu chyběl minimálně jeden z nutných 17 podpisů členů horní parlamentní komory pro podporu návrhu. Z původních 20 senátorů, s nimiž počítal, mu čtyři podporu odřekli, řekl ČTK a České televizi. Podle Canova měl senátorský podnět větší šanci na úspěch než později podaný návrh poslanců opozičního hnutí ANO, který považuje za více politicky zabarvený. Kvůli tomu senátor, jak řekl, svůj podnět podal Ústavnímu soudu dříve než zástupci ANO.

Canov uvedl, že minulý týden před podáním svého podnětu měl k 3. květnu zajištěno deset podpisů, dalších deset chtěl získat tento týden a předat je soudu. Nechtěl být ale konkrétní v tom, kteří kolegové a z jakých stran a hnutí se pod podnět připojili či připojit měli. "Čtyři z nich mi sdělili, že když tu ústavní stížnost podalo i ANO, tak oni už za nás, za senátorskou skupinu, se nepřipojí," uvedl senátor. "Bez komentáře," reagoval Canov na dotaz ČTK, zda čtyři chybějící podpisy patřily členům klubu ANO a ČSSD.

Senátor má za to, že jeho podnět mířící pouze na formu schválení a údajnou retroaktivitu sporné valorizace by měl větší šanci na úspěch než návrh ANO, neboť se soustředil jen na ústavní aspekty. Navíc v rámci tří desítek bodů poukazoval i na to, že napadená jednorázová úprava penzí byla v rozporu se zásadou obecnosti zákonů, podotkl Canov. "Kdybych to měl parafrázovat, tak ANO to podalo s tím, že vládní politici jsou lumpové, a proto porušili ústavu," dodal senátor.

Canov patřil mezi 12 senátorů z řad Starostů, KDU-ČSL, Pirátů, ANO, ČSSD a hnutí SEN 21, kteří počátkem března odmítli spornou důchodovou novelu podpořit. Neúspěšně navrhoval zamítnutí "nikoli pro věcný obsah", ale kvůli formě přijetí, tedy ve stavu legislativní nouze, ačkoli k ní nebyly naplněny podmínky. Stejný počet senátorů, mimo jiné i z řad ODS, se hlasování zdržel. Návrh na zrušení zákona musí podat minimálně 17 senátorů.

Stav legislativní nouze může být vyhlášen za mimořádných okolností, kdy mimo jiné státu hrozí značné hospodářské škody. "Použití legislativní nouze v tomto případě však považuji za hrubé zneužití zákona," uvedl už dříve senátor. Ve změně vzorce pro navýšení důchodů vidí Canov ústavně nepřípustnou retroaktivitu, neboť zákonný nárok pro mimořádnou červnovou valorizaci důchodů z důvodu inflace byl naplněn už 31. ledna.

Ústavní soud tak bude řešit pouze podnět poslanců ANO, kteří svůj návrh také odůvodnili protiústavností právní úpravy kvůli nepřípustné retroaktivitě a způsobu projednávání novely ve stavu legislativní nouze. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden uvedl, že vláda zákon obhájí. Odmítl tvrzení, že snížení mimořádné valorizace bylo retroaktivní a nabouralo očekávání zvýšení důchodů.