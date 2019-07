Senátní komise chce řešit případný Babišův střet zájmů i projekty

Praha - Dočasná senátní komise k vyhodnocení auditů Evropské komise (EK) se na dnešním půlhodinovém jednání dohodla, že se chce zabývat jak případným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), tak jednotlivými dotačními programy a projekty, které jsou v předběžné auditní zprávě zmíněny. Novinářům to řekl její předseda Zdeněk Nytra (ODS). Komise se znovu sejde ve čtvrtek 15. srpna, Nytra na její jednání pozve prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslava Kalu. Požádal také přímo EK, aby dala souhlas k tomu, aby česká ministerstva senátní komisi dokumenty poskytla.

Zatímco první z návrhů auditů byl už zveřejněn i v neoficiálním českém překladu, druhý, který se věnuje dotacím v zemědělství, zatím nezveřejnila ani média.

"Chceme se zabývat konkrétními věcmi, které jsou v první předběžné auditní zprávě, přestože ji máme v neoficiální podobě. Dohodli jsme se, že se budeme zabývat jak případným střetem zájmů pana premiéra, tak jednotlivými dotačními programy," řekl Nytra. S Kalou chce řešit jednak to, co už NKÚ dosud kontroloval, ale také některé záležitosti, které by úřad mohl dodat do kontrolního plánu buď ještě pro letošní rok, nebo pro rok příští.

Ačkoli jde o neoficiální verzi auditu, podle senátora Jiřího Dienstbiera (ČSSD) nikdo dosud nezpochybnil, že jde o zprávu, kterou EK skutečně zpracovala a předložila České republice. Komise by s ní tedy měla podle něj pracovat.

Ministerstva zemědělství, financí, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj odmítla senátní komisi materiály poskytnout. Odvolávají se na to, že na základě nařízení EK předběžné audity vydat nemohou. Nytra s tím i na základě stanoviska vedoucího oddělení pro EU Kanceláře Senátu Jana Grince, který byl na dnešním jednání přítomen, nesouhlasí. "Tam jsme v pozici dvou právních názorů. Proto jsem oslovil i přímo Evropskou komisi s žádostí, aby dala souhlas k poskytnutí dokumentů. Nedomnívám se, že my jako komise jsme třetí osoba a že se jedná o zveřejnění," uvedl. Doufá v to, že odpověď od EK obdrží do příštího jednání komise.

Tři ze čtyř oslovených ministerstev odmítla vyslat své stálé zástupce do senátní komise. Vzhledem k tomu, že dokumenty jsou neveřejné, tak resorty nevidí důvod, proč by se jejich zástupci měli zúčastnit její práce. "Za ministerstvo zemědělství delegovaný zástupce byl, ale vzhledem k tomu, že jsme museli zkrátit zasedání komise, jsem jeho účast (na dnešním jednání) odvolal," řekl Nytra.

Ministerstvo průmyslu (MPO) dnes ČTK napsalo, že respektuje právní názory resortů financí a pro místní rozvoj, v jejichž gesci audity jsou. Podle nich nelze nyní zprávy blíže komentovat a poskytnutí návrhu auditu brání zákaz zveřejnění od evropských institucí. Proto nemohla ministerstva vyslat na schůzi senátní komise své zástupce, aby podal informace o aktuálním stavu příprav a zamýšlených připomínkách ČR k návrhu první auditní zprávy, sdělila ČTK mluvčí MPO Štěpánka Filipová.

Na minulém zasedání komise také na popud senátora Lukáš Wagenknechta (za Piráty) vyzvala ministerstvo spravedlnosti, aby jí poskytlo informace ohledně konečného vlastníka holdingu Agrofert včetně stanov obou svěřenských fondů, do nichž Babiš své podnikatelské aktivity převedl. Nytra na základě odpovědi ministryně Marie Benešové (za ANO) odeslal dopis Městskému soudu v Praze s žádostí o poskytnutí dokumentů.

Komise má do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy. Babiš je podle návrhu auditní zprávy, kterou zveřejnila média, kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz EU. Premiér to opakovaně odmítá, návrh auditu nepovažuje za seriózní.

ČR požádala komisi o delší čas k reakci na auditní zprávu

Praha požádala o prodloužení lhůty k reakci na jednu z předběžných auditních zpráv souvisejících s možným střetem zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Bez prodloužení by musely české úřady svou reakci do Bruselu dodat do 5. srpna. Před novináři to dnes uvedla mluvčí Evropské komise Mina Andreevová s tím, že u ostatních předběžných zpráv je čas na odpověď do 23. září.

České ministerstvo pro místní rozvoj už před několika dny avizovalo, že Evropskou komisi požádá, aby prodloužila standardní třicetidenní lhůtu na reakci. Ta začala běžet ve chvíli, kdy do Prahy dorazil český překlad textu. Ministryně Klára Dostálová upozornila, že její úřad jen koordinuje přípravu odpovědí subjektů, jichž se zpráva týká, a právě některé z nich o prodloužení lhůty požádaly. "V srpnu jsou v Evropské komisi prázdniny a není důvod, aby to tam leželo," uvedla ministryně.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš opakovaně odmítá, že by byl ve střetu zájmů i že by zemi hrozilo vracení peněz.

Mluvčí Evropské komise Andreevová dnes připomněla, že už od loňského srpna nejsou propláceny žádné dotace z evropských strukturálních nebo investičních fondů, které by mohly souviset s koncernem Agrofert. Není podle ní ale nyní možné uvést, o jak velkou částku se jedná.

Andreevová také uvedla, že komise nyní analyzuje závěr úřadu evropské ombudsmanky Emily O´Reillyové. Komise podle ní v této fázi nemusí zveřejňovat dokumenty, které s audity souvisejí. Měla by však kvůli "velmi silnému veřejnému zájmu" zvážit jejich zveřejnění poté, co bude celé auditní řízení ukončeno.

Spekulovat pak mluvčí odmítla o novinářské otázce, zda se firmy spojené s předsedou české vlády mohou pokoušet dostat k unijním penězům jiným způsobem. "EU má přísná rozpočtová pravidla. A myslím, že fakt, že jsme pro tuto chvíli dotace zastavili, ukazuje, že je velmi přísně využíváme," uvedla pouze.