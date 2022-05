Senátní komise chce od Síkely plán zlepšení příjmu televizního vysílání

Praha - Senátní komise pro rozvoj venkova chce po ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi (STAN), aby ji do konce června informoval o krocích ke zlepšení dostupnosti příjmu televizního vysílání. Novinářům to řekla lidovecká senátorka Jaromíra Vítková. Problémy s příjmem vysílání mají podle ní lidé žijící na venkově i ve městech. Někde ruší signál vysílání ze sousedních zemí, Polska či Rakouska. Komise se chce podle Vítkové případně obrátit i na premiéra Petra Fialu (ODS).

Usnesení komise, které Vítková citovala, vybízí, aby služba byla zachována. Jako cestu vidí posílení jednofrekvenční sítě, doplnění kmitočtů a také zvýšení "finančního rámce" pro provozování služby.

Síkela minulý týden při jednání s ředitelkou Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hanou Továrkovou konstatoval, že úřad neřeší problémy spojené se zhoršením pozemního příjmu televizního vysílání po přechodu na standard DVB-T2. ČTÚ má podle zadání ministra do konce května navrhnout plán konkrétních opatření včetně termínů realizace.

Na zhoršení příjmu televizního vysílání po přechodu na DVB-T2 v roce 2020 si podle Síkely stěžovaly desítky starostů i vedení České televize, u jejíchž programů je výpadek signálu nejmarkantnější. Přechod na digitální televizní standard DVB-T2 umožnil uvolnění pásma 700 MHz pro rychlé mobilní sítě 5G, které následně mobilní operátoři vydražili v aukci.

Podle televizního experta ze serveru Lupa.cz Filipa Rožánka jsou největší potíže s příjmem signálu v česko-polském pohraničí s multiplexem České televize na 26. kanálu a s komerčním multiplexem na 31. kanálu, který provozuje firma Czech Digital Group. Signál zhoršuje jak počasí, tak jej v některých případech ruší polské vysílače. Řešením je výstavba dokrývačů a vysílačů malého výkonu, pro které je ale nutné použité frekvence mezinárodně koordinovat, což je otázka měsíců.

Síkela také Továrkovou upozornil, že ČTÚ nemá politický mandát k oznámení, jak bude stát postupovat v otázce pozemního vysílání po roce 2030. Továrková dříve zmínila, že by bezplatné terestrické vysílání mohlo skončit a stát by mohl frekvence uvolnit pro rychlé mobilní sítě. Lidé by měli přejít na příjem televize přes internet, satelit nebo kabelové sítě.