Praha - Senát dnes zřejmě při projednávání návrhu KSČM na zdanění finančních náhrad církvím přijme usnesení, kterým tuto předlohu odsoudí. S návrhem usnesení přišly tři nejsilnější senátní kluby, tedy ODS, STAN a KDU-ČSL a nezávislých. Senát by měl mimo jiné konstatovat, že schválení tohoto zákona představuje porušení základních principů právního státu. Představitelé klubů o tom informovali na tiskové konferenci před dnešní schůzí Senátu. Senátní výbory doporučily Senátu návrh na zdanění náhrad zamítnout.

Senát podle návrhu usnesení považuje schvalování takových návrhů zákona za neslučitelné s tvorbou demokratického právního řádu a řádnou péči o zachovávání právního státu. Předseda senátorského klubu KDU-ČSL Petr Šilar zopakoval, že pokud Sněmovna přehlasuje Senát a změnu zákona stvrdí, jeho strana je připravena podat návrh na zrušení předlohy k Ústavnímu soudu.

Podle předsedy klubu ODS Miloše Vystrčila toto senátní stanovisko potvrdí, že Senát je ochránce právního státu a základních principů, které by měly v demokratické společnosti platit. Přijetím zákona by stát porušil své slovo a tím by dal najevo, že není možné se na stát spolehnout, míní Vystrčil.

Důvodem pro vznik návrhu usnesení bylo podle předsedy klubu STAN Petra Holečka to, že zákon je závažný a ovlivnil by český právní řád. "Protiústavnost spatřuji hlavně a dominantně v tom, že (návrh) narušuje právo legitimního očekávání těch, kteří mají peníze přijímat na základě uzavřených smluv," řekl Zdeněk Hraba (nestraník za STAN). Dalším důvodem podle něj je i to, že zákon zasahuje do uzavřených smluv.

Zdanění náhrad prosadila ve Sněmovně KSČM s pomocí SPD a vládních ANO a ČSSD. V Senátu jsou ale vládní frakce v menšině, přičemž komunisté ani hnutí Tomia Okamury v horní komoře zastoupení nemají. Zastánci zdanění argumentují zejména údajným nadhodnocením finančních náhrad daných zákonem o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi.