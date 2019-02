Praha - Senát vyzval prezidenta Miloše Zemana, aby horní komoře po půldruhém roce nečinnosti předložil návrh na obsazení křesla v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Horní komora k tomu dnes hlavu státu vybídla na návrh předsedy svého evropského výboru Václava Hampla z klubu KDU-ČSL. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz ČTK, zda Zeman návrh předloží a má už kandidáta, odpověděl, že nyní nebude hovořit o žádném termínu ani personáliích.

Posledního adepta do rady Zeman neúspěšně navrhoval senátorům předloni. Pokud by nadále nekonal, podle předsedy senátní ústavní komise Jiřího Dienstbiera (ČSSD) by měli senátoři zvážit podání kompetenční žaloby na prezidenta k Nejvyššímu správnímu soudu.

Rada ÚSTR má ze zákona sedm členů, čtyři z nich navrhují občanská sdružení, dva Sněmovna a jednoho prezident. Nyní zasedá v Radě ÚSTR šest lidí. Dva roky je v radě neobsazeno místo po zesnulé předsedkyni Konfederace politických vězňů Naděždě Kavalírové, kterou nominoval ještě Zemanův předchůdce Václav Klaus.

Zeman předloni nabídl horní komoře spisovatelku Lenku Procházkovou a později zakladatele Jazzové sekce Karla Srpa. Senát je ale neschválil. Srpovu nominaci odmítl projednávat kvůli jeho členství v předlistopadově komunistické straně, neboť tím byly porušeny zákonné podmínky pro členství v radě.

Prezidenta požádal o předložení další nominace už loni předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), který se s hlavou státu sešel krátce po svém zvolení do čela horní komory. "Slíbil (Zeman), že se nad tím zamyslí a pokusí se nějaký návrh předat," řekl po setkání počátkem prosince Kubera.

Úkolem ÚSTR, který vznikl před 11 lety, je zkoumání a nestranné hodnocení československé doby nesvobody pod nacistickou nadvládou (1938 až 1945) a komunistické totalitní moci (1948 až 1989). Vedle ústavu funguje také Archiv bezpečnostních složek (ABS), jenž zpřístupňuje a zveřejňuje dokumenty a archiválie týkající se bezpečnostních složek.