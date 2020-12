Senát: V tendru na Dukovany by neměly být firmy z Ruska a Číny

Praha - Senát vyzval vládu, aby do výběrového řízení na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany nezařadila firmy z Ruska a Číny, tedy zemí, které jsou rizikové z hlediska české národní bezpečnosti. Horní komora dnes tuto výzvu schválila na návrh svého výboru pro bezpečnost.

"Senát vyzývá vládu ČR, aby nepřizvala do soutěže uchazeče z Ruské federace a Čínské lidové republiky, tedy ze zemí, jejichž samotnou přítomnost v soutěži lze v souladu se strategickými dokumenty státu označit za rizikovou," uvádí se v usnesení.

Horní komora současně odmítla, aby se ruské a čínské firmy účastnily projektu jako součást společných konsorcií. "Stojíme za tím nepodřizovat bezpečnost ekonomickým zájmům," uvedl předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý). Podle místopředsedy výboru Tomáše Jirsy (ODS) bude stanovisko Senátu zneužito premiérem Andrejem Babišem (ANO), kterého považuje za "bezpečnostní ohrožení České republiky".

Výběrové řízení mělo být podle původních plánů společnosti ČEZ vyhlášeno před koncem roku, bylo ale odloženo. Podle Babiše o Dukovanech rozhodne až příští vláda. Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že do konce ledna by se mělo rozhodnout o čtyřech variantách tendru. Podle první bude pozváno do tendru všech pět aktuálních zájemců, podle druhé jen zájemci bez Ruska a Číny. Podle třetí varianty, kterou Havlíček preferuje, by se Rusko a Čína mohly zúčastnit v dodavatelských konsorciích. Čtvrtou variantou je odložení výběrového řízení až po sněmovních volbách v příštím roce.

Senát podle usnesení považuje za "nežádoucí, aby se na strategické stavbě jaderného bloku podílely společnosti s účastí států, které přistupují k zemím NATO jako k nepřátelským nebo jejichž představitelé jsou na sankčním seznamu EU". Senátoři poukázali také na to, že ve výročních zprávách BIS se dlouhodobě objevují informace o pokusech Ruska ovlivnit rozhodování ČR v oblasti energetiky a že Čína byla v této souvislosti zmíněna ve výroční zprávě BIS za rok 2017.

Vláda by podle Senátu měla považovat bezpečnost ČR včetně energetické bezpečnosti za prioritu a bez odkladu zapracovat bezpečnostní garance do kritérií závazných pro realizaci soutěže na stavbu jaderného bloku.