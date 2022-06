Senát umožnil přijetí zákona o vyplacení příspěvku 5000 Kč na dítě

Praha - Rodiny, jejichž loňské příjmy nepřevýšily jeden milion korun hrubého, budou dostávat od srpna jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let věku. Předpokládá to vládní návrh zákona, jehož přijetí umožnil Senát. Senátoři se na návrh předsedy klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat, což jim umožňuje senátní jednací řád. Návrh zákona tak nyní dostane k podpisu prezident.

Dávkou chce kabinet zmírnit dopady zdražování na rodiny. "Je to reakce na současnou situaci vysoké inflace," řekl ministr práce a sociálních dětí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Rozpočtové náklady budou činit zhruba 7,8 miliardy korun. Domácnosti s přídavky na děti získají podporu automaticky. Ostatní rodiče o ni budou žádat. Nárok na dávku bude mít podle podkladů zhruba 1,56 milionu dětí. Jurečka v této souvislosti odmítl kritiku poukazují na přílišnou plošnost příspěvku. Plošná podpora by se týkala podle něho asi 2,1 milionu dětí. "Zhruba jedna třetina rodičů z důvodu vyššího příjmu domácnosti nebude moci čerpat tuto formu podpory," uvedl.

Senátní výbory se k návrhu zákona postavily rozdílně. Zatímco sociální výbor doporučil jeho schválení, ústavně-právní výbor usnesení nepřijal.

Příspěvek bude podle schválené novely pro dítě, které 1. srpna nedovrší 18 let. Stát dávku vyplatí i na děti, které se od srpna do konce roku teprve narodí. Rodiny, které mají za červen nárok na dětské přídavky, by měly dostat pětitisícovou dávku v srpnu. Ostatním rodičům, kteří budou muset o peníze žádat, by měla podpora dorazit do konce dalšího měsíce po rozhodnutí o přiznání.

Nárok na 5000 korun od státu bude mít podle návrhu dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ji mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích. Do milionového příjmu se bude započítávat nejen výdělek ze zaměstnání a podnikání, ale také z nájmů a rovněž ostatní příjmy. Patří k nim příjem z autorských práv, výživného, z prodeje nemovitostí, cenných papírů i jiných věcí či z převodu firmy. Živnostníkům s paušálem se má započítat jako příjem nejméně polovina celostátní průměrné mzdy.

Na podání žádosti budou mít rodiče rok. Žádat budou moci elektronicky přes on-line aplikaci nebo osobně v kontaktních místech Czech POINT.