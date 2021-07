Senát schválil zavedení občanských průkazů s otisky prstů

Praha - Lidé budou pravděpodobně už letos dostávat občanské průkazy s čipy, na nichž budou jejich otisky prstů. Počítá s tím nový zákon o občanských průkazech, který dnes schválil Senát. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Norma nabude účinnosti 2. srpna v souladu s nařízením Evropského parlamentu. Podle něj součástí občanských průkazů bude muset být i strojově čitelná část, aby doklady splňovaly minimální bezpečnostní normy v podobě, jak je stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

U lidí starších 15 let budou mít občanské průkazy stejnou platnost jako dosud, tedy deset let. Děti mladší šesti let, které nyní mohou dostat občanský průkaz s platností na dva roky, budou moci dostat průkaz s pětiletou platností. To je nyní možné zatím jen u dětí od šesti do 15 let věku. Průkazy, které budou vydány lidem nad 70 let, budou mít platnost 35 let.

Lidé si podle předlohy budou moci nově znehodnocený občanský průkaz ponechat. Při vyzvednutí nové občanky nebudou muset dokládat svou totožnost jiným průkazem.

Děti mladší šesti let a lidé, u kterých je odebrání otisků fyzicky nemožné, budou od povinnosti poskytnout otisky prstů osvobozeni. Stejně budou moci být osvobozeny i děti do 12 let. V případě, že je nemožné otisky odebrat dočasně, bude podle novely průkaz vydán s platností na rok.

Zákon má zrušit vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s měsíční platností, které byly vydávány v souvislosti s výkonem volebního práva. Návrh totiž upravuje vydávání průkazů ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovním dnu, nebo do pěti pracovních dnů.

Podle zákona už také nebudou v občanském průkazu zapisovány některé údaje, jako je akademický titul nebo rodné číslo. To by se podle návrhu ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) mělo v průkazech zapisovat do konce roku 2023. Jako identifikátor by podle dřívějších informací ministerstva vnitra mohlo sloužit číslo průkazu, ze kterého na rozdíl od rodného čísla nelze vyčíst další osobní údaje.