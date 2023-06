Washington - Americký Senát schválil zákon o pozastavení platnosti dluhového stropu USA, oznámily tiskové agentury. Prezident Joe Biden uvítal výsledek hlasování jako "velké vítězství amerického lidu" a těší se, že zákon brzy podepíše. Bez tohoto kroku by federální vláda v pondělí přestala být schopna splácet své závazky, USA by tak byly poprvé v historii v platební neschopnosti.

Senátoři zákon přijali většinou 63 ku 36 hlasům poté, co projednali a zamítli deset pozměňovacích návrhů. Pouze jeden z nich předložil demokrat, všechny ostatní byly republikánské. Pokud by některý z návrhů uspěl, putoval by zákon zpět do Sněmovny reprezentantů, kde byl v aktuálním znění ve středu přijat většinou 314 ku 117 hlasů.

Kompromisní balíček vyjednaný prezidentem Bidenem a republikánským předsedou Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym netěší ani republikány, ani demokraty na vzdálenějších stranách politického spektra. Více pravicová část republikánských zákonodárců kritizovala, že návrh neobsahuje větší snížení veřejných výdajů, levicovějším kongresmanům vadilo například zpřísnění podmínek pro přístup k sociální pomoci.

Zákon ale odkládá problém dluhového stropu, který hrozil turbulencemi v americké a světové ekonomice. Až jej Biden podepíše, pozastaví uplatňování pravidel o dluhovém stropu do ledna 2025. Počítá také s omezením růstu státních výdajů o 1,5 bilionu dolarů (asi 33 bilionů korun) v příštích deseti letech, se škrty v rozpočtu daňové správy a zpřísněním některých podmínek pro čerpání sociální pomoci.

Do platební neschopnosti se Spojené státy ještě nikdy nedostaly, ačkoliv podobně blízko byly v roce 2011. Nynější zákon zajistí americké vládě, že další podobný politický boj se nepovede před nadcházejícími prezidentskými volbami, podotýká list The New York Times.

"Senátoři obou stran dnes večer (ráno SELČ) svým hlasováním ochránili náš těžce vydřený ekonomický růst. Nikdo nedostal ve vyjednáváních vše, co si přál, ale nepochybujte o tom, že je to velké vítězství pro americký lid i ekonomiku," řekl Biden poté, co zákon prošel Senátem.

Prezident Biden má z Oválné pracovny v Bílém domě k tématu vystoupit v 19:00 washingtonského času, tedy v sobotu ráno hodinu po půlnoci SELČ.