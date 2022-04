Senát schválil zákon o alternativním zvýhodněném spoření na důchod

Praha - Lidé by mohli v budoucnu využívat jako dobrovolnou daňově podporovanou alternativu ke spoření na důchod takzvaný panevropský osobní penzijní produkt (PEPP). Půjde o dlouhodobý finanční produkt výhodný především pro ty občany EU, kteří pracují ve více členských státech. Měl by vytvořit základy pro trh dobrovolných penzijních úspor. Příslušný zákon, který ho upravuje, ve čtvrtek schválil Senát. Zákon reaguje na evropské nařízení z roku 2019. Pokud by ho Česko nepřijalo, hrozil by mu za to postih z Bruselu.

Cílem PEPP podle ministerstva financí není nahradit existující penzijní produkty, ale zavést něco navíc a nabídnout alternativu. Půjde o soukromý individuální a dobrovolný produkt, občané nebudou mít povinnost si ho zřizovat. Budou ho moci nabízet například banky, pojišťovny nebo investiční společnosti. Svojí povahou to podle ministerstva financí tedy může být pojistný produkt, vklad nebo investiční produkt. Prodejci budou muset prokázat podle zákona odbornou způsobilost.

PEPP nebude mít vazbu na takzvaný první důchodový pilíř, tedy důchod od státu. Za porušení povinností poskytovatele PEPP bude hrozit pokuta až 129 milionů korun. Distributorům bude hrozit pokuta až deset milionů.

Dohlížet na firmy, které budou nabízet panevropský osobní penzijní produkt, bude Česká národní banka. Bude také rozhodovat o registraci firem. Banka by zároveň měla mít povinnost zveřejňovat a aktualizovat seznam poskytovatelů panevropského osobního penzijního produktu. Návrh počítá s tím, že PEPP bude v Česku daňově zvýhodněný, pokud bude splňovat podmínky dané zákonem o daních z příjmů.