Senát schválil zákon, který při zakázkách zvýhodní nízkoemisní vozidla

Praha - Zadavatelé budou muset u zakázek na zajištění veřejné dopravy stanovit minimální podíl vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi. Vládní návrh nového zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících schválil Senát. Nové pravidlo reaguje na směrnici EU. Podle dřívějšího vyjádření ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), jenž zákon předkládal, jde o čistou transpozici směrnice, kterou vláda nezpřísnila. Zákon nyní dostane k podpisu prezident.

Evropská komise již zahájila s Českem sankční řízení kvůli tomu, že směrnici dosud nepřevzalo. Česká strana se snaží podání žaloby ze strany Evropské komise oddálit, uvedl dnes před senátory ministr Bartoš. Pokud bude žaloba podána, soud uloží pokutu automaticky, i kdyby Česko stihlo mezitím dotáhnout legislativní proces do konce, varoval. Podotkl však, že i další země EU mají zpoždění v přejímání evropských směrnic.

Nová senátorka Jana Zwyrtek Hamplová (nezařazená) navrhla zákon zamítnout. Zdůvodnila to hlavně tím, že doba pro zavedení zákona je nevhodná, a to z hlediska ceny, množství a dostupnosti energií. Poukazovala i na to, že zákon bude nutit zadavatele, aby kupovali určitý druh zboží. To, aby se Česko vyhnulo sankci, pokládá jako důvod pro přijetí zákona za nedostatečný. Senát však zákon schválil většinou 45 hlasů z 68 přítomných senátorů.

Opatření má podle dřívějšího vyjádření ministerstva pro místní rozvoj zvýšit počet ekologických vozidel používaných státem, kraji nebo obcemi. Stejně tak se má zvýšit počet ekologicky šetrných vozidel, která se používají k zajištění dopravní obslužnosti. Má to přinést lepší ovzduší hlavně ve městech a také pomoci ochraně klimatu. Zákon počítá s výjimkou například pro zemědělská nebo lesnická vozidla, pásová vozidla, vozidla určená speciálně pro ozbrojené síly, sanitky nebo třeba autojeřáby.

Minimální podíl ekologických vozidel do konce roku 2025 je stanoven pro osobní automobily, mikrobusy a lehká užitková vozidla na 29,7 procenta, pro autobusy 41 procent a pro nákladní automobily devět procent. V dalším období do konce roku 2030 se limity dále zvýší. "Poloviny podílu stanoveného pro autobusy bude muset být dosaženo bezemisními vozidly," uvedlo již dříve ministerstvo pro místní rozvoj. Dohled nad dodržováním zákona bude mít antimonopolní úřad.

Vláda v důvodové zprávě uvádí, že dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nelze vyčíslit přesně, ale lze pouze vytvořit kvalifikovaný odhad. Náklady se budou odvíjet od toho, zda půjde například o vozidlo na plyn nebo třeba na vodík, a záviset bude i na značce vozidla a jeho modelu.