Senát schválil zákaz prodeje nikotinových sáčků dětem

Praha - Prodej nikotinových sáčků zřejmě čeká omezení tak, aby si je nemohly volně kupovat děti. Legálně budou tyto výrobky dostupné jen lidem starším 18 let. Předpokládá to poslanecká novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kterou dnes schválil Senát. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Novela zavede pro prodej nikotinových sáčků stejnou regulaci, která už platí pro tabákové výrobky nebo pro elektronické cigarety. Za porušení zákazu by hrozil peněžitý postih. "Nikotinový sáček se stává fenoménem zejména mladé generace, a to navzdory skutečnosti, kterou potvrzují i lékaři a adiktologové, že riziko vzniku závislosti na nikotinu je obrovské u kohokoli, tím spíše u dětí a mladistvých," zdůvodnili tvůrci novely omezení prodeje.

Zákaz prodeje nikotinových sáčků dětem a mladistvým má podle předlohy platit nejen pro klasické obchody, ale také pro automaty a pro e-shopy. Jejich provozovatelé budou muset předem hlásit systém ověřování věku ministerstvu zdravotnictví. Zcela zakázán bude prodej nikotinových sáčků ve zdravotnických zařízeních, ve školách nebo na akcích pro děti.

Poslankyně Martina Ochodnická (TOP 09) za předkladatele přinesla senátorům balení nikotinových sáčků, aby se seznámili s tím, co podle ní děti užívají. Poznamenala, že závislost na nikotinu vzniká v případě těchto výrobků rychleji než u klasických cigaret. "Snažíme se, aby u dětí nevznikaly závislosti žádné," uvedla Ochodnická. Související vyhláška ministerstva zdravotnictví, která má být podle ní účinná od července, omezí obsah nikotinu v nikotinových sáčcích a upraví také vzhled obalů.

Novela bude účinná 15 dní potom, co vyjde ve sbírce. Prodejci pak dostanou tříměsíční lhůtu na to, aby se regulaci prodeje nikotinových sáčků přizpůsobili. Za porušení zákazu by fyzické osoby mohly podle závažnosti přestupku dostat pokutu až 150.000 korun. Firmám by hrozil až milionový postih.

Nikotinové sáčky se vkládají do úst mezi dáseň a horní nebo spodní ret. Původně byly určené pro ty, kteří se snaží odvyknout od kouření klasických cigaret. Odborníci ale podle tvůrců novely evidují už dvě desítky případů předávkování dětí spojených s užíváním nikotinových sáčků, v několika případech vedly až k bezvědomí.

Senát vyzval v doprovodném usnesení na návrh Zdeňka Nytry (ODS) vládu, aby se zabývala reklamními akcemi, kdy prodejci nabízejí zákazníkům například k několika krabičkám cigaret lahev piva zdarma. Takzvaná křížová podpora marketingu by podle horní komory neměla být v takových případech možná.