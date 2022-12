Senát schválil sankční zákon proti cizincům za závažná protiprávní jednání

Senát schválil měsíční informování uživatelů bytů o spotřebě tepla

Uživatelé bytů by měli od ledna 2024 dostávat údaje o spotřebě tepla a teplé vody z dálkových odečtů měřičů a indikátorů aspoň jednou měsíčně. Počítá s tím novela zákona zavádějící tuto informační povinnost, kterou dnes schválil Senát. Novinka vychází z předpisů EU. Původně měla začít fungovat již od příštího roku, ale poslanci při schvalování ve Sněmovně povinnost informovat odložili o jeden rok. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) s tím ve Sněmovně nesouhlasil a varoval před rizikem pokuty ze strany EU. Senátoři dnes schválili zákon jen těsně hlasy 38 senátorů; když zapotřebí jich bylo nejméně 37.

Senátor ČSSD Petr Vícha navrhl zákon zamítnout. Jeho návrh podpořili i senátoři z dalších klubů. Vícha uvedl, že zákon zavádí další povinnosti a zvyšuje náklady vlastníkům, kteří je potom přenesou na nájemníky. Zdůraznil, že za 28 let, co je starostou, nikdy od žádného nájemníka ani od občana ve své volebním obvodu nezaznamenal požadavek na to, aby měsíčně dostával přehled o spotřebě teplé vody a tepla. Vzhledem k tomu, že Senát zákon schválil, už senátoři nehlasovali o zamítnutí.

Senát by se podle Hany Kordové Marvanové (ODS a TOP 09) nemusel stavět za každou přehnanou regulaci. Podle ní by měla mít přednost úprava na základě svobodného rozhodnutí lidí, kterých se to týká. Jako příklad uvedla, že by si společenství vlastníků mohlo odhlasovat informování třeba jednou za čtvrt roku. "Toto je za hranou svobodného rozhodování," prohlásil Hynek Hanza (ODS a TOP 09). Doporučil zákon zamítnout stejně jako jeho klubový kolega Rostislav Koštial.

Novinky se zastala místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL a nezávislí). Předloha podle ní zlepšuje informovanost a vytváří pro spotřebitele takové prostředí, které mu umožní, aby se dozvěděl, co ho zajímá. Údaje o spotřebě tepla budou v současné době zajímat spoustu lidí, míní. Podporu návrhu vyslovil i Raduan Nwelati (ODS a TOP 09). Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) poukázal na to, že povinnost zpřístupnit data se týká jenom těch domácností, které mají instalovaný dálkově odečitatelný měřící přístroj. Povinnost se navíc týká poskytovatele, nikoli spotřebitele. Poukázal i na to, že poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup může podle jeho zjištění znamenat i informování po telefonu.

Ministr Bartoš uvedl, že není možné domluvit se na méně častém odečtu. Interval alespoň jednoho měsíce je stanoven ve směrnici, řekl. Zdůraznil také, že norma nenařizuje výměnu měřidel. Ministr informoval, že úřad chce novelizovat vyhlášku o rozúčtování nákladů na teplo. Měla by nastavit takové podmínky, aby uživatel bytu nebyl trestán za to, že šetří teplem. Vyhlášku by chtěl stihnout do konce roku, připustil ale, že variant situování bytů, které je nutné zohlednit, je příliš mnoho.

Do konce roku 2026 budou muset podle sněmovních úprav novely informovat měsíčně o spotřebě pouze ti poskytovatelé služeb, kteří už budou mít instalovány měřiče s možností odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů. Povinnost tak zatím nedopadne zejména na malá společenství vlastníků jednotek nebo družstva. Od roku 2027 se má povinnost týkat údajů z měřičů, k jejichž odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Od tohoto roku budou muset být měřiče s dálkovým odečtem podle energetického zákona ve všech bytových domech. Sněmovna navíc zrušila povinnost poskytovatele služeb informovat uživatele bytu každý měsíc o zpřístupnění údajů o spotřebě na internetu. Bude to stačit až na výjimky jen jednou.

Důvodová zpráva k novele zvýšení administrativních nákladů poskytovatelů služeb, jako jsou společenství vlastníků jednotek a vlastníci bytových domů včetně bytových družstev, předpokládá. Jejich promítnutí do cen služeb ale nebude podle předlohy možné. Náklady bude podle zdůvodnění provázet zavádění systému informujícího uživatele i měsíční zasílání informací elektronickou formou. Zpoplatněno bude moci být podle novely jen listinné informování dopisem.

Údaje budou moci poskytovatelé zpřístupňovat podle předlohy také dálkově prostřednictvím internetu na heslo a aktualizovat je tak často, jak to měřicí zařízení a používané systémy umožní. Uživatele bytů nebudou muset informovat o spotřebě tepla za období, v němž je nedodávali.