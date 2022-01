Senát rozhodne o výši platů ústavních činitelů a příspěvcích na bydlení

Praha - Senát dnes bude rozhodovat o zmrazení platů ústavních činitelů a o zvýšení příspěvků na bydlení kvůli razantnímu zdražení energií. Zatímco zvýšení příspěvků horní komora pravděpodobně schválí, vládní návrh na snížení platů doporučily senátní výbory zamítnout, přestože vládní strany mají v obou parlamentních komorách většinu. Senát už loni podobnou úpravu odmítl.

Senátní výbory uznaly nutnost snížit výdaje státu, navrhované zmrazení letošních platů všech ústavních činitelů na loňské úrovni by ale přineslo úsporu jen ve výši 0,6 miliardy korun. Navíc by znamenalo "naprosté rozvalení v minulosti složitě vyjednávaného konsenzu nad modelem stanovení platů představitelů státní moci a soudců". Kritici novely poukazují na to, že zástupci justice by novelu napadli u Ústavního soudu, který jim v minulosti v podobných případech vyhověl

Novela o státní sociální podpoře stanoví, že takzvané normativní náklady, z nichž se příspěvek na bydlení vypočítává, budou jednorázově zvýšeny podle počtu osob v domácnosti a typu bydlení zhruba o 1100 až 2100 korun. Podporu mají nově pobírat i podnájemníci a vlastníci rekreačních objektů, kteří v nich trvale bydlí. Normativ by měli stejný jako vlastníci bytů, rekreační budovy by ale musely splňovat určité standardy pro bydlení. Na vyšší dávky pro víc lidí bude podle ministerstva práce a sociálních věcí tento rok potřeba asi 2,6 miliardy až tři miliardy korun navíc.