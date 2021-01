Senát rozhodne o omezení reklamy na zdravotnické prostředky

Praha - Omezení reklamy na zdravotnické výrobky či prostředky nebo prodloužení náhrad rybářům za škody způsobené kormorány bude dnes schvalovat Senát. Rozhodnout má také o podpoře podnikatelů postižených epidemií a o úpravě ošetřovného. Podle doporučení svých výborů by měla horní komora většinu projednávaných předloh schválit.

Regulaci reklamy na těhotenské testy nebo zákaz reklamy, která produkty bez opodstatnění popisuje jako léčivé přípravky, má přinést novela zákona o zdravotnických prostředcích. Další z novel tohoto zákona má umožnit vydávání elektronických poukazů na zdravotnické prostředky, které pacienti odebírají pravidelně. Senátní výbory obě předlohy doporučily upravit a zpřesnit.

Souhlas naopak čeká na novelu, podle níž by příspěvek, který má zmírnit dopady opatření kvůli epidemii koronaviru, měli dostávat i podnikatelé v úpadku. Další z novel bude znamenat to, že ošetřovné se během opatření kvůli epidemii koronaviru pravděpodobně nebude započítávat do příjmu při posuzování nároku na sociální dávky a jejich příjemci tak o ně nebudou připraveni.

Senát rovněž nejspíš umožní, aby rybáři měli ze zákona nárok na náhrady škod způsobených kormorány nejen v uplynulých třech letech, ale také po další tři roky. Hasičům pak Senát zajistí, aby dostávali od pojišťoven úhradu nákladů nejen za zásahy u dopravních nehod, ale u všech případů souvisejících s provozem vozidel, na něž se vztahuje pojištění odpovědnosti.

Senátoři zřejmě schválí novelu horního zákona, kterou navzdory přání ekologů až do poloviny roku 2030 prodlouží lhůtu, v níž mají těžební firmy shromáždit peníze k zajištění sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou. Souhlas horní komory zřejmě získá novela, podle níž se bude kvůli unijním požadavkům potřebná výše nouzových zásob ropy a ropných produktů nově přepočítávat k 30. červnu, a nikoli jako dosud k 31. březnu.