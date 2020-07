Senát rozhodne o náhradách lidem pracujícím na dohodu

Praha - Možnost častějšího ukládání peněžitých trestů a rychlejší výstavby dálnic bude spolu s pravidly pro sčítání lidu tento týden schvalovat Senát. Horní komora má rozhodnout také o náhradách lidem pracujícím na dohodu, kteří v důsledku epidemie koronaviru přišli o své příjmy.

Senátoři by měli podle návrhu programu schůze rovněž schvalovat adepty na budoucího předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Současná předsedkyně úřadu Ivana Janů už ve své funkci pokračovat nechce. Jejím nástupcem se stane bývalý státní tajemník na ministerstvu vnitra Jiří Kaucký nebo současný místopředseda úřadu Josef Prokeš. Zda ale bude Senát nového šéfa úřadu volit, není zcela jisté. Senátní volební komise, která posuzovala, zda kandidáti splňují stanovené požadavky, přerušila projednávání tohoto bodu. Vyzvala navrhujícího senátora Martina Červíčka (ODS), aby doložil některé doklady ohledně Kauckého praxe. Informaci Deníku N potvrdil ČTK předseda volební komise Jaroslav Větrovský (ANO). Podle něj je nyní na senátním organizačním výboru, zda tento bod vyřadí z pořadu schůze.

Horní komora zřejmě umožní vyplácet náhrady 350 Kč za den lidem pracujícím na dohodu, kteří kvůli epidemii koronaviru přišli o své příjmy. Podmínkou bude mimo jiné to, že odváděli nemocenské pojištění. Takzvaní dohodáři budou moci podle předlohy žádat o příspěvek zpětně za období od 12. března do 8. června. Celkem tedy dosáhnou až na 31.150 korun.

Beze změn by měla být schválena také pravidla pro sčítání lidu, které se uskuteční v březnu příštího roku. Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. K novinkám příštího cenzu patří to, že lidé budou odpovídat na méně otázek než v minulosti, neboť část dat statistici získají z registrů.

Ke schválení míří také novela trestního zákoníku, podle níž bude možné častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobých trestů vězení a dohody o vině a trestu využívat i v případě závažnějších trestných činů. Terčem kritiky některých senátorů se stalo zamýšlené zvýšení hranice škody pro posuzování majetkového protiprávního skutku jako trestného činu z nynějších 5000 korun na dvojnásobek. Část senátorů se obává, že obce budou muset vyřizovat více přestupků.

Senátní úpravy asi čekají na zákon, který má především zkrátit dobu přípravy výstavby dálnic, železnic a další obdobné infrastruktury. Senátní hospodářský výbor chce zákon využít pro vodní infrastrukturu. Výbor pro územní rozvoj požaduje, aby stát při výkupu domů na trase budované infrastruktury vyplácel vlastníkům až dvojnásobek znalecké ceny. Vládní návrh zvyšuje cenu jen u stavebních pozemků a staveb, a to z dosavadního 1,15násobku znalecké ceny na 1,5násobek.