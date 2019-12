Senát proti vyššímu zdanění loterií a zvýšení poplatku za katastr

Praha - Senát se postavil proti vládní snaze o vyšší zdanění loterií nebo o zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Doporučil dnes také úpravy ve zdanění technických rezerv pojišťoven. Daňovými změnami, jimiž chce vláda vylepšit příjmy státního rozpočtu, se tak bude muset znovu zabývat Sněmovna. Ta nejspíš senátní verzi odmítne hlasy provládní většiny. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) žádnou ze senátních úprav nepodpořila.

Horní komora trochu překvapivě nepodpořila návrhy svého hospodářského výboru na zrušení solidární daně, která byla zavedena původně dočasně v době hospodářské krize. Odmítla také chystané zvýšení daně na tabák rozložit do čtyř let.

Výbor neprosadil ani zvýšení základní slevy na daň z příjmů na 26.400 korun, tedy o 130 korun měsíčně. Kvůli rozporu s unijní směrnicí nebyl schválen ani návrh, aby si pěstitelé mohli nechat vyrobit až 40 litrů ovocného destilátu, který podléhá nižší sazbě daně. Maximální limit tak zůstane na 30 litrech.

Senátor Michael Canov (SLK) neúspěšně prosazoval zamítnutí daňového balíčku kvůli způsobu jeho schválení Sněmovnou, který si prosadila vládní koalice a který možná bude napaden u Ústavního soudu. Šéfka senátorského klubu ANO Zdeňka Hamousová podobně marně prosazovala schválení sněmovní verze beze změn.

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí by se měl podle vládního návrhu zvýšit dvojnásobně na 2000 korun. Stát by tak měl podle ministerstva financí získat 650 milionů korun ročně. Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil namítal, že rozpočet katastrálního úřadu počítá s navýšením příjmů o zhruba 200 milionů korun nižším a vláda chce tento rozdíl asi využít jinak. Schillerová uvedla, že takovéto porovnávání příjmů není možné.

Vyšší zdanění loterií z nynějších 23 procent až na 35 procent odmítl Senát kvůli tomu, že by zatížilo nejméně nebezpečné druhy hazardu. Zvýhodnilo by se tak zdanění ostatních druhů hazardu, třeba z automatů, které jsou návykovější. Zdanění části technických rezerv pojišťoven patřilo mezi nejvíc kritizované části vládní předlohy. Senátní úpravy mají mimo jiné zabránit dvojímu zdanění pojišťoven, uvedl předseda hospodářského výboru Vladislav Vilímec (ODS).

Vláda navrhla také zvýšení spotřební daně na lihoviny, což senátoři nezměnili. V případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu vzroste spotřební daň z nynějších 57 korun na 64,50 Kč. Unie výrobců lihovin už dříve uvedla, že v takovém případě zdraží láhev o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká, vláda to podle Schillerové neplánuje ani do budoucna.