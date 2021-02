Senát projedná koronavirové zákony a volební novelu

Praha - Pandemický zákon, bonus k náhradě mzdy pro lidi v karanténě a nový systém koronavirové podpory podnikatelů bude dnes projednávat Senát. Rozhodovat bude také o senátorské novele volebního zákona, má nahradit způsob přepočtu voličských hlasů na mandáty, který zrušil Ústavní soud.

Pandemický zákon má umožnit ministerstvu zdravotnictví vydávat protiepidemická opatření i mimo nouzový stav, který má skončit tuto sobotu. Senátoři v zákoně chtějí přinejmenším provázat ustanovení o pandemické pohotovosti s protiepidemickými opatřeními. Důvodem je to, aby souběžně se zrušením pohotovosti Sněmovnou byla zrušena i opatření, která by jinak mohla trvat i rok. Další úpravy by mohly mít vazbu na pondělní verdikt Ústavního soudu, podle něhož opatření musí být dostatečně zdůvodněna.

Úpravy čekají zřejmě i zákon, podle něhož mají lidé v nařízené karanténě dostávat k náhradě mzdy bonus až 370 korun za den. Sociální výbor doporučil mimo jiné prodloužit lhůtu pro výplatu tohoto příspěvku z deseti dnů na dva týdny.

Beze změn by Senát měl podle svého hospodářského výboru schválit zdvojnásobení příspěvku pro podnikatele, kterým jejich činnost omezila vládní protiepidemická opatření. Nově by za únor a březen měli dostávat 1000 korun denně. Pracovníkům na dohodu zůstane denní příspěvek 500 korun.

Volební novelu připravili senátoři kvůli tomu, že Sněmovna zatím nezačala projednávat žádnou náhradní variantu přepočtu hlasů na mandáty, kterou zrušil Ústavní soud. Vláda svou předlohu ve dvou variantách schválila v pondělí.