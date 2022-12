Senát podpořil snahu Evropské komise o nezávislost a svobodu médií

Praha - Senát ocenil snahu Evropské komise o podporu nezávislosti a svobody médií, jejich plurality a o jejich transparentní financování z veřejných peněz. Ve shodě s vládou ale dnes požádal o to, aby se vyjasnil právní rámec pro vydání Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků. Obává se, aby nezasahoval do pravomocí členských států unie.

Horní komora chce vyjasnit kompetence zamýšleného Evropského sboru pro mediální služby a omezit okruh poskytovatelů mediálních služeb, na které by se měla vztahovat ochrana před případným zadržením nebo odposloucháváním.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) označil stanovisko Senátu, které připravil jeho evropský výbor, za vyvážené. Postavil se proti návrhu senátorky Daniely Kovářové (nezávislá), podle níž by Českou mělo unijní regulaci zcela odmítnout jako nepřiměřený zásah do pravomocí členských států.

Senát podle stanoviska ocenil úsilí Evropské komise o zpřístupnění informací o vlastnících médií a celkové zvýšení transparentnosti vlastnické struktury i financování mediálních služeb. Upozornil ale na potřebu, aby se tato povinnost vztahovala i na mikropodniky.

Horní komora ocenila také snahu o zajištění přiměřených a stabilních finančních zdrojů poskytovatelům veřejnoprávních médií pro plnění jejich poslání a k ochraně redakční nezávislosti. Zároveň je Senát přesvědčen o důležitosti transparentní podpory soukromých médií.

Nová unijní legislativa by podle eurokomisařky Věry Jourové měla zajistit to, aby státy ani jejich organizace nezasahovaly do obsahu médií. "Státy ani jejich organizace nesmí zasahovat do obsahu toho, co má být v médiích," uvedla v srpnu Jourová k obsahu předpisu. Pokud mají média příjmy z veřejných peněz, mělo by být jasně určeno, na co tyto prostředky jdou. "Nechceme, aby státy - a taková je teď už někde praxe - financovaly z veřejných rozpočtů některá média, která pak o nich píšou hezky," řekla Jourová. Po členských zemích chce rovněž nastavení kritérií pro jmenování rad veřejnoprávních médií.

Ustanovení týkající se veřejné podpory médií budou podle eurokomisařky reagovat na situaci v Maďarsku. "Maďarsko nám bylo inspirací nejen v oblasti financování médií z veřejného rozpočtu, ale zejména reagujeme na vytvoření monopolu, který má název KESMA, kde už je dnes několik set různých médií, které požívají největší státní podporu a pak je diskutabilní, do jaké míry takováto média mohou být nezávislá," uvedla Jourová, která stav médií v Maďarsku už dříve kritizovala. Středoevropská tisková a mediální nadace (KESMA), která kontroluje velkou část médií, je blízká vládě tamního premiéra Viktora Orbána.